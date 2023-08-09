Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Коммунальные услуги arrow Жилищные субсидии: какие категории украинцев получили право на помощь arrow

Жилищные субсидии: какие категории украинцев получили право на помощь

9 августа 2023 07:40
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Субсидии в Украине — новые категории граждан получили право на помощь
Деньги в руках. Фото: РБК-Україна
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине новые категории граждан получили право на жилищные субсидии. Соответствующую помощь государство оказывает, если сумма за коммунальные услуги превышает установленный лимит в 15 процентов от среднемесячного дохода семьи.

О том, кого добавили в список, рассказывают Новости.LIVE.

Читайте также:

Кто имеет право на субсидию

Согласно постановлению правительства №340, помощь на оплату ЖКУ теперь оказывают:

  • лицам, побывавшим в плену после начала полномасштабного вторжения РФ;
  • военным и работникам силовых структур (ВСУ, Нацгвардии, СБУ, Служба внешней разведки, Государственная погранслужба, Госспецтрансслужба, МВД, Нацполиция, Управление госохраны, Госспецсвязи, разные военные формирования).

При этом в случае пребывания в плену не менее месяца — это нужно подтвердить соответствующими документами.

Военным, принимавшим участие в проведении АТО и ООС, также можно рассчитывать на пособие по оплате коммуналки.

Также сейчас нужно предоставлять информацию о человеке, зарегистрированном по определенному адресу, но не проживающего по нему. Однако помощь будет поступать только по одному месту жительства: зарегистрированному, задекларированному или фактическому.

Как получить субсидию во время войны

Для того, чтобы получить субсидию, необходимо подать заявление на получение финансовой помощи. Для этого нужно:

  • на сайте е-услуг ПФУ в углу выбрать "Вход";
  • авторизоваться с помощью электронной подписи (КЭП), загрузить файл ключа, ввести пароль;
  • в личном кабинете найти пункт "Коммуникации по ПФУ";
  • выбрать раздел "Заявление на жилищную субсидию или льготу";
  • затем нужно нажать "Продолжить";
  • найти пункт "Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии по экспериментальному проекту";
  • заполнить онлайн-форму;
  • добавить сканированную копию договора аренды, если человек проживает по фактическому адресу, а не по зарегистрированному;
  • найти пункт "Сформировать заявление";
  • нажать "Подписать и отправить в ПФУ".

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине всех получателей социальных выплат ждут масштабные проверки. В частности, планируется "почистить" списки и урезать размер жилищных субсидий с помощью мониторинга информации из ряда государственных реестров.

Также сообщалось, что в Украине возобновились плановые поверки жилищно-коммунальных счетчиков. Это нужно сделать до середины июля текущего года, по результатам проверок в некоторых случаях украинцев ждут многотысячные штрафы.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

None

Мобилизация по телефону: автор скандального закона рассказал эксклюзивные детали

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

18:40С сегодняшнего дня в Украине действуют новые правила мобилизации: юрист объяснил процедуру

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз