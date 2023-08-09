Субсидии в Украине — новые категории граждан получили право на помощь

Жилищные субсидии: какие категории украинцев получили право на помощь
В Украине новые категории граждан получили право на жилищные субсидии. Соответствующую помощь государство оказывает, если сумма за коммунальные услуги превышает установленный лимит в 15 процентов от среднемесячного дохода семьи.
О том, кого добавили в список, рассказывают Новости.LIVE.
Кто имеет право на субсидию
Согласно постановлению правительства №340, помощь на оплату ЖКУ теперь оказывают:
- лицам, побывавшим в плену после начала полномасштабного вторжения РФ;
- военным и работникам силовых структур (ВСУ, Нацгвардии, СБУ, Служба внешней разведки, Государственная погранслужба, Госспецтрансслужба, МВД, Нацполиция, Управление госохраны, Госспецсвязи, разные военные формирования).
При этом в случае пребывания в плену не менее месяца — это нужно подтвердить соответствующими документами.
Военным, принимавшим участие в проведении АТО и ООС, также можно рассчитывать на пособие по оплате коммуналки.
Также сейчас нужно предоставлять информацию о человеке, зарегистрированном по определенному адресу, но не проживающего по нему. Однако помощь будет поступать только по одному месту жительства: зарегистрированному, задекларированному или фактическому.
Как получить субсидию во время войны
Для того, чтобы получить субсидию, необходимо подать заявление на получение финансовой помощи. Для этого нужно:
- на сайте е-услуг ПФУ в углу выбрать "Вход";
- авторизоваться с помощью электронной подписи (КЭП), загрузить файл ключа, ввести пароль;
- в личном кабинете найти пункт "Коммуникации по ПФУ";
- выбрать раздел "Заявление на жилищную субсидию или льготу";
- затем нужно нажать "Продолжить";
- найти пункт "Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии по экспериментальному проекту";
- заполнить онлайн-форму;
- добавить сканированную копию договора аренды, если человек проживает по фактическому адресу, а не по зарегистрированному;
- найти пункт "Сформировать заявление";
- нажать "Подписать и отправить в ПФУ".
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине всех получателей социальных выплат ждут масштабные проверки. В частности, планируется "почистить" списки и урезать размер жилищных субсидий с помощью мониторинга информации из ряда государственных реестров.
Также сообщалось, что в Украине возобновились плановые поверки жилищно-коммунальных счетчиков. Это нужно сделать до середины июля текущего года, по результатам проверок в некоторых случаях украинцев ждут многотысячные штрафы.