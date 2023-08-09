Субсидии в Украине — новые категории граждан получили право на помощь

Деньги в руках. Фото: РБК-Україна

В Украине новые категории граждан получили право на жилищные субсидии. Соответствующую помощь государство оказывает, если сумма за коммунальные услуги превышает установленный лимит в 15 процентов от среднемесячного дохода семьи.

О том, кого добавили в список, рассказывают Новости.LIVE.

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Кто имеет право на субсидию

Согласно постановлению правительства №340, помощь на оплату ЖКУ теперь оказывают:

лицам, побывавшим в плену после начала полномасштабного вторжения РФ;

военным и работникам силовых структур (ВСУ, Нацгвардии, СБУ, Служба внешней разведки, Государственная погранслужба, Госспецтрансслужба, МВД, Нацполиция, Управление госохраны, Госспецсвязи, разные военные формирования).

При этом в случае пребывания в плену не менее месяца — это нужно подтвердить соответствующими документами.

Военным, принимавшим участие в проведении АТО и ООС, также можно рассчитывать на пособие по оплате коммуналки.

Также сейчас нужно предоставлять информацию о человеке, зарегистрированном по определенному адресу, но не проживающего по нему. Однако помощь будет поступать только по одному месту жительства: зарегистрированному, задекларированному или фактическому.

Как получить субсидию во время войны

Для того, чтобы получить субсидию, необходимо подать заявление на получение финансовой помощи. Для этого нужно:

на сайте е-услуг ПФУ в углу выбрать "Вход";

авторизоваться с помощью электронной подписи (КЭП), загрузить файл ключа, ввести пароль;

в личном кабинете найти пункт "Коммуникации по ПФУ";

выбрать раздел "Заявление на жилищную субсидию или льготу";

затем нужно нажать "Продолжить";

найти пункт "Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии по экспериментальному проекту";

заполнить онлайн-форму;

добавить сканированную копию договора аренды, если человек проживает по фактическому адресу, а не по зарегистрированному;

найти пункт "Сформировать заявление";

нажать "Подписать и отправить в ПФУ".

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине всех получателей социальных выплат ждут масштабные проверки. В частности, планируется "почистить" списки и урезать размер жилищных субсидий с помощью мониторинга информации из ряда государственных реестров.

Также сообщалось, что в Украине возобновились плановые поверки жилищно-коммунальных счетчиков. Это нужно сделать до середины июля текущего года, по результатам проверок в некоторых случаях украинцев ждут многотысячные штрафы.