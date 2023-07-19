Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Комунальні послуги arrow Житлові субсидії: які зміни сталися на тлі нових тарифів arrow

Житлові субсидії: які зміни сталися на тлі нових тарифів

19 липня 2023 06:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Субсидії в Україні — які зміни сталися на тлі нових тарифів
Комунальні платіжки в Україні. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні очікувано на тлі підвищення тарифів на електроенергію зросла кількість охочих оформити субсидію на неопалювальний сезон. Проте ситуація не є критичною.

Про це розповіли у Комітеті Верховної Ради з питань бюджету.

Читайте також:

Субсидії на літо

За словами члена профільного комітету Лесі Забуранної, зростання числа заяв від українців на субсидію не є критичним для державного бюджету, оскільки зараз не зимовий період і немає значних витрат на опалення.

Вона припускає, що в опалювальний період кількість претендентів на субсидію зросте, враховуючи зростання цін на електроенергію та опалення, проте і її розмір також.

Так, влітку допомога на оплату ЖКП у середньому не перевищує 400 гривень, тоді як взимку сума буде значно більша — близько 1,5  тис. гривень.

У зв'язку з цим уряд вже зараз спростив механізм оформлення житлової субсидії, який повноцінно запустять ближче до кінця року.

На цей рік на допомогу з оплати комунальних послуг передбачено близько 25 млрд грн. У середньому взимку субсидії отримують понад 2,2 млн домогосподарств.

Як отримати субсидію

Подавати заяву на призначення допомоги можна через:

  • сервісний центр Пенсійного фонду;
  • Центр надання адміністративних послуг;
  • уповноважені органи сільських, селищних та міських рад.

чи онлайн:

  • через портал державних послуг "Дія";
  • портал чи мобільний застосунок "ПФУ".

Більше про субсидії

Нагадаємо, українці, які розраховують на допомогу держави в оплаті житлово-комунальних послуг, скаржаться на затримки виплат. Також повідомляють, що під час повторної подачі заявки на субсидію чекати доводиться довше, ніж зазвичай.

Також ми писали, що частина українців має право на 50% знижку на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП). Оформити її можуть виключно найбільш вразливі категорії населення.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

None

Фонд MK Foundation передав прикордонникам мінівени та машини швидкої допомоги

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

09:31 Циганков переїде до Англії: "Жироні" потрібні гроші

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз