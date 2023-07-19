Субсидії в Україні — які зміни сталися на тлі нових тарифів

Комунальні платіжки в Україні. Фото: Новини.LIVE

В Україні очікувано на тлі підвищення тарифів на електроенергію зросла кількість охочих оформити субсидію на неопалювальний сезон. Проте ситуація не є критичною.

Про це розповіли у Комітеті Верховної Ради з питань бюджету.

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За словами члена профільного комітету Лесі Забуранної, зростання числа заяв від українців на субсидію не є критичним для державного бюджету, оскільки зараз не зимовий період і немає значних витрат на опалення.

Вона припускає, що в опалювальний період кількість претендентів на субсидію зросте, враховуючи зростання цін на електроенергію та опалення, проте і її розмір також.

Так, влітку допомога на оплату ЖКП у середньому не перевищує 400 гривень, тоді як взимку сума буде значно більша — близько 1,5 тис. гривень.

У зв'язку з цим уряд вже зараз спростив механізм оформлення житлової субсидії, який повноцінно запустять ближче до кінця року.

На цей рік на допомогу з оплати комунальних послуг передбачено близько 25 млрд грн. У середньому взимку субсидії отримують понад 2,2 млн домогосподарств.

Як отримати субсидію

Подавати заяву на призначення допомоги можна через:

сервісний центр Пенсійного фонду;

Центр надання адміністративних послуг;

уповноважені органи сільських, селищних та міських рад.

чи онлайн:

через портал державних послуг "Дія";

портал чи мобільний застосунок "ПФУ".

Більше про субсидії

Нагадаємо, українці, які розраховують на допомогу держави в оплаті житлово-комунальних послуг, скаржаться на затримки виплат. Також повідомляють, що під час повторної подачі заявки на субсидію чекати доводиться довше, ніж зазвичай.

Також ми писали, що частина українців має право на 50% знижку на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП). Оформити її можуть виключно найбільш вразливі категорії населення.