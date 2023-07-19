Субсидии в Украине — какие изменения произошли на фоне новых тарифов

Жилищные субсидии: какие изменения произошли на фоне новых тарифов
В Украине ожидаемо на фоне повышения тарифов на электроэнергию выросло количество желающих оформить субсидию на неотапливаемый сезон. Однако ситуация не является критической.
Об этом рассказали в Комитете Верховной Рады по вопросам бюджета.
Субсидии на лето
По словам члена профильного комитета Леси Забуранной, рост числа заявлений от украинцев на субсидию не критичен для государственного бюджета, поскольку сейчас не зимний период и нет значительных затрат на отопление.
Она предполагает, что в отопительный период количество претендентов на субсидию вырастет, учитывая рост цен на электроэнергию и отопление, однако и ее размер тоже.
Так, летом пособие на оплату ЖКУ в среднем не превышает 400 гривен, тогда как зимой сумма будет значительно больше — около 1,5 тыс. гривен.
В связи с этим правительство уже сейчас упростило механизм оформления жилищной субсидии, который полноценно запустят ближе к концу года.
В этом году на пособие по оплате коммунальных услуг предусмотрено около 25 млрд грн. В среднем зимой субсидии получают более 2,2 млн домохозяйств.
Как получить субсидию
Подавать заявление на назначение помощи можно через:
- сервисный центр Пенсионного фонда;
- Центр предоставления административных услуг;
- уполномоченные органы сельских, поселковых и городских советов
или онлайн:
- через портал государственных услуг "Дія";
- портал или мобильное приложение "ПФУ".
Больше о субсидиях
Напомним, украинцы, рассчитывающие на помощь государства в оплате жилищно-коммунальных услуг, жалуются на задержки выплат. Также сообщают, что во время повторной подачи заявки на субсидию ждать приходится дольше обычного.
Также мы писали, что часть украинцев имеет право на 50% скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Оформить ее могут только более уязвимые категории населения.