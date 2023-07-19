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Жилищные субсидии: какие изменения произошли на фоне новых тарифов

19 июля 2023 06:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Субсидии в Украине — какие изменения произошли на фоне новых тарифов
Коммунальные платежки в Украине. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине ожидаемо на фоне повышения тарифов на электроэнергию выросло количество желающих оформить субсидию на неотапливаемый сезон. Однако ситуация не является критической.

Об этом рассказали в Комитете Верховной Рады по вопросам бюджета.

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По словам члена профильного комитета Леси Забуранной, рост числа заявлений от украинцев на субсидию не критичен для государственного бюджета, поскольку сейчас не зимний период и нет значительных затрат на отопление.

Она предполагает, что в отопительный период количество претендентов на субсидию вырастет, учитывая рост цен на электроэнергию и отопление, однако и ее размер тоже.

Так, летом пособие на оплату ЖКУ в среднем не превышает 400 гривен, тогда как зимой сумма будет значительно больше — около 1,5 тыс. гривен.

В связи с этим правительство уже сейчас упростило механизм оформления жилищной субсидии, который полноценно запустят ближе к концу года.

В этом году на пособие по оплате коммунальных услуг предусмотрено около 25 млрд грн. В среднем зимой субсидии получают более 2,2 млн домохозяйств.

Как получить субсидию

Подавать заявление на назначение помощи можно через:

  • сервисный центр Пенсионного фонда;
  • Центр предоставления административных услуг;
  • уполномоченные органы сельских, поселковых и городских советов

или онлайн:

  • через портал государственных услуг "Дія";
  • портал или мобильное приложение "ПФУ".

Больше о субсидиях

Напомним, украинцы, рассчитывающие на помощь государства в оплате жилищно-коммунальных услуг, жалуются на задержки выплат. Также сообщают, что во время повторной подачи заявки на субсидию ждать приходится дольше обычного.

Также мы писали, что часть украинцев имеет право на 50% скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Оформить ее могут только более уязвимые категории населения.

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