Жилищные субсидии на лето: украинцев предупредили о конечных сроках для заявлений
Украинцы, желающие получить помощь в оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства на весь неотапливаемый сезон, должны поспешить с подачей заявлений. Чтобы получить право на полную сумму, осталось еще несколько дней.
Об этом говорится в материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Конечный срок приема заявлений на лето
Так, по данным ПФУ, для получения жилищной субсидии на летний сезон (с 1 мая по 1 сентября) заявления на их назначение необходимо было подавать в течение двух месяцев — до конца июня.
Если это сделать после 30 июня, субсидию начислят не с начала сезона, а с даты обращения.
Как подать заявку на субсидию
Подавать заявки на назначение жилищной субсидии можно лично:
- в сервисные центры Пенсионного фонда;
- Центры предоставления административных услуг;
- через уполномоченные органы сельских, поселковых и городских советов.
Также это можно сделать дистанционно:
- через портал государственных услуг "Дія";
- электронный портал или мобильное приложение Пенсионного фонда.
На днях правительство утвердило экспериментальный проект упрощения процедуры обращения граждан за жилищной субсидией.
Благодаря новации гражданам не нужно будет собирать справки и заполнять декларации для назначения пособия по оплате ЖКУ. Органы Пенсионного фонда самостоятельно из официальных источников будут собирать данные и обрабатывать информацию, необходимую для назначения выплаты.
Какие предусмотрены суммы пособия
Также правительство приняло общий бюджет Пенсионного фонда на 2023 год, в частности на покрытие выплаты субсидий и льгот на коммунальные услуги предусмотрено 37,9 млрд грн.
В Украине на июнь насчитывается 2,2 миллиона домохозяйств, которым предоставляется субсидия.
При назначении пособия на лето — сумма, предоставляемая государством на оплату ЖКУ, меньше, ведь сокращается общий объем потребления коммунальных услуг (минус теплоснабжения). В среднем объем пособий, выделяемых на домохозяйство на зимний сезон, составляет 1,5 тыс. грн, а на неотапливаемый — 350-400 грн.
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Напомним, в Украину с 1 июля 2023 года гражданам придут обновленные коммунальные платежки. Тарифы на электроэнергию и газ утвердили еще весной, в то же время сейчас обсуждают рост цен на холодную воду.
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