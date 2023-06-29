Субсидии на лето – украинцев предупредили о конечных сроках для заявлений

Коммунальные платежи и деньги. Фото: google.com

Украинцы, желающие получить помощь в оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства на весь неотапливаемый сезон, должны поспешить с подачей заявлений. Чтобы получить право на полную сумму, осталось еще несколько дней.

Об этом говорится в материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Так, по данным ПФУ, для получения жилищной субсидии на летний сезон (с 1 мая по 1 сентября) заявления на их назначение необходимо было подавать в течение двух месяцев — до конца июня.

Если это сделать после 30 июня, субсидию начислят не с начала сезона, а с даты обращения.

Как подать заявку на субсидию

Подавать заявки на назначение жилищной субсидии можно лично:

в сервисные центры Пенсионного фонда;

Центры предоставления административных услуг;

через уполномоченные органы сельских, поселковых и городских советов.

Также это можно сделать дистанционно:

через портал государственных услуг "Дія";

электронный портал или мобильное приложение Пенсионного фонда.

На днях правительство утвердило экспериментальный проект упрощения процедуры обращения граждан за жилищной субсидией.

Благодаря новации гражданам не нужно будет собирать справки и заполнять декларации для назначения пособия по оплате ЖКУ. Органы Пенсионного фонда самостоятельно из официальных источников будут собирать данные и обрабатывать информацию, необходимую для назначения выплаты.

Какие предусмотрены суммы пособия

Также правительство приняло общий бюджет Пенсионного фонда на 2023 год, в частности на покрытие выплаты субсидий и льгот на коммунальные услуги предусмотрено 37,9 млрд грн.

В Украине на июнь насчитывается 2,2 миллиона домохозяйств, которым предоставляется субсидия.

При назначении пособия на лето — сумма, предоставляемая государством на оплату ЖКУ, меньше, ведь сокращается общий объем потребления коммунальных услуг (минус теплоснабжения). В среднем объем пособий, выделяемых на домохозяйство на зимний сезон, составляет 1,5 тыс. грн, а на неотапливаемый — 350-400 грн.

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Напомним, в Украину с 1 июля 2023 года гражданам придут обновленные коммунальные платежки. Тарифы на электроэнергию и газ утвердили еще весной, в то же время сейчас обсуждают рост цен на холодную воду.

Также мы писали, что в Украине с 1 июля 2023 года возможен очередной виток повышения цен. Могут подорожать продукты, бензин и дизельное топливо.