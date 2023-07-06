Субсидии в Украине — ПФУ рассказал о важных нюансах оформления

Мужчина и женщина делают расчеты. Фото: Unplush

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали об удобном способе оформления государственной помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг. Речь идет о возможности подать заявку и документы на субсидию онлайн.

ПФУ уточнил важные нюансы на своем официальном сайте.

Читайте также:

Какие документы и действия необходимы

По информации Пенсионного фонда, оформить субсидию можно дистанционно через личный кабинет на сайте электронных услуг ПФУ.

Далее нужно придерживаться следующего алгоритма действий:

необходимо зайти на сайт электронных услуг Пенсионного фонда (https://portal.pfu.gov.ua/), (https://t.me/ru_lawyer), нажать пункт "Вход";

авторизироваться с помощью электронной подписи (КЭП): указать название аккредитованного центра сертификации ключей, сгенерированного КЭП, загрузить файл этого ключа и ввести пароль;

в кабинете зайти в раздел "Коммуникации по ПФУ" и выбрать кнопку "Заявление на жилищную субсидию или льготу";

перед подачей заявления подготовить сканированные копии необходимых документов, дать согласие на дистанционное информирование, нажать пункт "Продолжить;

в новом окне выбрать опцию "Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии";

заполнить форму заявления о назначении субсидии и ее предоставлении жилой, указав:

информацию о лице; паспортные данные; адресные ведомости; способ выплаты субсидии.

добавить сведения о коммунальных услугах, которые получает домохозяйство;

указать адрес регистрации/фактического проживания;

добавить информацию о членах домохозяйства и членах семьи лиц из состава домохозяйства;

внести данные о доходах и расходах членов семьи, с учетом которых автоматически сформируется декларация;

добавить сканированные копии документов, нажать пункт "Добавить файл";

нажать пункт "Сформировать заявление" внизу онлайн-формы;

после этого автоматизированная система должна проверить полноту и корректность заполнения заявки. Если не будет ошибок, то можно перейти к последнему шагу;

проверить сведения сформированных заявления и декларации, наложить электронную подпись и отправить в ПФУ.

В Пенсионном фонде отметили, что результаты принятого решения о назначении субсидии появятся в собственном кабинете. Нужно выбрать пункты:

"Мои обращения";

"Статус обращения".

Также самостоятельно можно установить размер обязательного процента, необходимого для оплаты коммунальных услуг. Его определяют для домохозяйств индивидуально и зависят от среднемесячных совокупных доходов на одного человека. Субсидию назначают в случае наличия разницы между суммой платы за услуги в пределах социальных норм и нормативов и объемом обязательного платежа, его размер напрямую зависит от вышеуказанного обязательного процента платежа.

Больше о субсидиях

Напомним, в среднем размер пособия, выделяемого на домохозяйство на зимний сезон, составляет 1,5 тыс. грн. В то же время на неотапливаемый — 350-400 грн.

Также мы писали, что Нацкомиссия просила правительство установить рыночные цены для населения, то есть 5,5 грн. В настоящее время документ засекретили.