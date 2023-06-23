Жилищные субсидии — украинцев лишат помощи из-за покупок и депозитов в банках

Коммунальные платежки в Украине. Фото: Новости.

Украинцы, накопившие вклады в банках и делавшие дорогие покупки на протяжения года, могут потерять жилищные субсидии. В случае изменений в доходах и материальном состоянии об этом нужно сообщать в Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Об этом говорится в материалах ПФУ.

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В каких случаях можно потерять субсидию

Пенсионный фонд приводит исчерпывающий перечень условий, при которых потребителей могут лишать пособия по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Согласно законодательству, граждане, на которых оформлены субсидии, должны в течение 30 календарных дней с момента появления обстоятельств, которые могут повлиять на назначение помощи, проинформировать об этом органы ПФУ.

Специалисты пересмотрят право на субсидию, если у потребителя коммунальных услуг произошли изменения в составе зарегистрированных членов домохозяйства в доме, их социальном статусе.

Также заинтересуются правомерностью предоставления помощи, если произошли изменения перечня получаемых услуг жилищно-коммунального хозяйства, условий их предоставления, в случае смены управляющего, исполнителя услуг, создания объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД).

Отдельно специалисты пересчитают размер выплаты при совершении одноразовых дорогих покупок — они не должны превышать 50 тысяч гривен. Также, если граждане приобрели или получили право собственности:

на имущество, цена которого тоже больше 50 тысяч гривен;

на транспорт, кроме мопедов и прицепов;

жилые помещения в городах и селениях городского типа.

Примечательно, что если в таких случаях речь идет о недвижимости в сельской местности, этот факт не влияет на право получения субсидии и информировать о ее получении органы Фонда нужно.

Можно утратить субсидию, если граждане покупали безналичную и/или наличную иностранную валюту, банковские металлы суммарно на более чем 50 тыс. гривен. В ПФУ отмечают, что такие операции суммируются — речь идет не об одноразовой покупке, а совокупно о всех операциях на 50 тыс. гривен в течение года.

Пересмотрят право на субсидию, если граждане, имеющие такую помощь, получили единовременно доход в сумме, превышающей 25-кратный размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Такое требование не распространяется на:

целевую благотворительную помощь;

страховые выплаты на медицинскую и социальную помощь;

наследство посредством недвижимости или основной части;

гранты или стипендии для обучения.

Угрожает потерей субсидии:

открытие депозитных банковских счетов на общую сумму более 100 тыс. гривен;

покупка облигации внутреннего государственного займа на сумму более 100 тыс. гривен.

Проверят правомерность назначения субсидии при наступлении условий, при которых теряется право на получение такой помощи на сверхнормативную площадь жилья. Так, назначение жилищной субсидии на сверхнормативную площадь жилья пересматривается в случае изменения состава лиц, зарегистрированных в доме, составе семьи члена домохозяйства, трудоустройства таких лиц или возникновения у них новых источников доходов.

Мониторинг данных субсидиантов

Кроме того, в стране будут проводить верификацию субсидий. Выплаты пособий на оплату жилищно-коммунальных услуг будут просто прекращать или заставят вернуть государству переплату. Ее проведут в три этапа:

в момент обращения за помощью;

при получении госпомощи;

после ее получения.

Специалисты с помощью ряда государственных реестров смогут, в частности, получить информацию следующего содержания:

зарегистрированный транспорт;

реквизиты документов (тип, название документа, серия и номер, дата выдачи, срок действия), установить похищенные или утраченные документы, места жительства;

таможенное оформление транспортных средств, составных частей;

бюджетные счета для зачисления поступлений по уплате штрафов за уголовные или админнарушения;

источники доходов, полученные физлицами от налоговых агентов, признаки полечения доходов.

Больше о субсидиях

Напомним, в Украине из-за существенного повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги ожидают роста количества желающих оформить субсидии. Учитывая это, в правительстве запланировали упростить механизм получения такой государственной помощи.

Также мы писали, что в Украине возобновились плановые поверки жилищно-коммунальных счетчиков. Это нужно сделать до середины июля текущего года, по результатам проверок в некоторых случаях украинцев ждут многотысячные штрафы.