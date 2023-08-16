Субсидии в Украине — какие изменения ожидаются для украинцев осенью

Коммунальные платежки. Фото: google.com

В Украине осенью вместе с началом нового отопительного сезона ожидаются некоторые изменения в вопросе назначения жилищных субсидий. В частности, поскольку увеличатся суммы в коммунальных платежках, соответственно, вырастет и размер пособия на их оплату.

Об этом рассказали в Министерстве социальной политики Украины.

Читайте также:

Изменения в предоставлении субсидий осенью

В соответствии с решением правительства, субсидию назначают, если расходы на коммунальные платежи превышают 15% среднемесячного совокупного дохода семьи до завершения военного положения и в течение одного месяца после его отмены.

Во время прошедшего отопительного сезона украинцам в среднем предоставляли до 1,6 тыс. гривен пособия в месяц субсидии. В этом году размер пособия может вырасти, учитывая повышение уровня тарифов на электрическую энергию.

Начислением пособия занимаются специалисты Пенсионного фонда (ПФУ). Однако, чтобы оформить ее, не обязательно идти в соответствующие учреждения. Все процедуры можно пройти дистанционно на порталах госуслуг "Дія" или ПФУ (заполнить специальные формы и добавить сканированные копии документов).

Кроме больших сумм пособия в начале осенне-зимнего сезона должно вырасти количество получателей жилищных субсидий в Украине. Для того, чтобы всем оказать помощь, кто в этом нуждается, заработает новая процедура оформления субсидий.

Так, в Пенсионном фонде обещают, что до конца текущего года процедура станет еще проще — "в один клик" в приложении "Дія".

Кому нужно подать новые заявки на субсидии

Тем гражданам, кто получает субсидию или на летний период назначили "нулевую субсидию", перед началом зимнего сезона оформлять документы по-новому нет необходимости — перерасчет сделают автоматически.

Однако есть несколько категорий лиц, которым необходимо снова обратиться за субсидией. Речь идет о таких случаях:

в составе домохозяйства есть переселенцы;

члены домохозяйства арендуют жилые помещения для проживания и оплачивают коммунальные услуги;

количество лиц, проживающих в домохозяйстве меньше, чем число зарегистрированных;

домохозяйство обращается за назначением субсидии на покупку сжиженного газа, жесткого и жидкого печного бытового топлива.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине всех получателей социальных выплат ждут масштабные проверки. В частности, планируется "почистить" списки и урезать размер жилищных субсидий с помощью мониторинга информации из ряда государственных реестров.

Также сообщалось, что в Украине возобновились плановые поверки жилищно-коммунальных счетчиков. По результатам проверок в некоторых случаях украинцев ждут многотысячные штрафы.