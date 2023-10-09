Субсидии в Украине — ПФУ рассказал, за какие периоды будут считать доходы украинцев

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) объяснили детали относительно расчета жилищных субсидий. В частности, назвали, за какие периоды будут брать доходы граждан для расчета и дальнейшего назначения пособия по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Об этом информирует пресс-служба ПФУ.

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Детальнее о расчете субсидии

В Фонде объяснили, что для расчета жилищных субсидий как среднемесячный совокупный доход граждан учитывают следующие периоды:

когда субсидию назначают с начала неотапливаемого периода — за третий и четвертый кварталы предыдущего календарного года;

если жилищную субсидию назначают с начала отопительного сезона — за первый и второй кварталы календарного года;

когда субсидию назначают не с начала отопительного или неотапливаемого сезона — за два квартала, предшествующие месяцу перед месяцем обращения за назначением пособия по оплате ЖКУ.

"Жилищная субсидия на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива назначается исходя из размера дохода за предыдущий календарный год", — отметили в ПФУ.

Как начисляют субсидию

По словам специалистов Пенсионного фонда, для назначения пособия по оплате коммунальных услуг количество членов домохозяйства определяют в начале месяца, из которого назначается такая выплата. Это регулирует п.24 "Положения о порядке назначения жилищных субсидий", утвержденное постановлением Кабинета министров от 21 октября 1995 г. № 848.

Если семьи уже предоставляют жилищную субсидию, а, в частности, в середине месяца произошли изменения и число зарегистрированных в домохозяйстве граждан сократилось, то расчет субсидии в октябре будут осуществлять на основе предварительных данных. То есть учтут проживание именно прежнего количества членов домохозяйства.

Однако со следующего месяца выплата будет предоставлена уже на основе новых данных. В таких случаях необходимо снова обращаться в органы ПФУ, писать новое заявление и подавать обновленную декларацию о собственных доходах.

Больше о коммуналке

Напомним, ранее эксперты озвучили список оснований для отказа в помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг. Есть около 20 основных факторов, от которых зависит право на субсидию.

Также мы писали, что в Пенсионном фонде объяснили, как начисляют жилищную субсидию в случае изменений в составе семьи. Речь идет о ситуациях, когда уменьшилось количество зарегистрированных в домохозяйстве членов семьи.