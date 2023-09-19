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Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

19 сентября 2023 14:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Нафтогаз предупредил об изменениях в оплате за коммунальные услуги — что нужно знать
Прибор учета. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украина" предупреждают об изменениях в оплате счетов за потребленное "голубое топливо". Речь идет о клиентах Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба компании в соцсети Facebook.

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Как теперь платить за газ

Как сообщают представители "Нафтогаза", теперь сервис 104.ua уже не действителен в Киевской области. В то же время тарифы на распределение газа и реквизиты для оплаты за услугу не изменились, только способы передачи показаний приборов учета.

Отмечается, что переплата АО "Киевоблгаз" сохранится, ее перечислят в платежки "Нафтогаза". Рассчитываться за услугу за распределение "голубого топлива" необходимо до 20 числа ежемесячно.

"С 1 по 5 число каждого месяца сделать это можно в личном кабинете gas.ua, нажав кнопку "Передать показания", в чат-боте GASUA у вайбера, телеграмм и мессенджера Фейсбук, также нажав кнопку "Передать показания", — заявили в "Нафтогазе".

Причины соответствующих изменений

В компании объяснили, что в июне "Львовгаз", "Киевоблгаз" и "Житомиргаз" вошли в группу "Нафтогаз". Это был вынужденный шаг. Правительство продлило "Нафтогазу" статус "поставщика последней надежды".

Благодаря этому передача природного газа будет проходить бесперебойно до конца действия периода военного положения. Для клиентов соответствующие изменения будут практически не заметны.

Как передать данные счетчика

Эксперты советуют фиксировать показания счетчика ежемесячно с 28 по 5-е число. Способов передачи показателей несколько:

  • лично, через контроллера;
  • в электронном кабинете на my.gas.ua;
  • через SMS-сообщение;
  • в мессенджерах Viber и Telegram.

Что еще стоит знать

Напомним, украинское правительство вернуло газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" функции так называемого поставщика "последней надежды". Компания будет обеспечивать украинцев "голубым топливом" весь период военного положения и еще полгода после его отмены.

Также мы писали, когда в Украине тарифы на жилищно-коммунальные услуги могут существенно повыситься. В частности, цены на природный газ и электроэнергию могут возрасти в несколько раз.

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