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Скидки на газ до 100%: кто из украинцев имеет право на большие льготы

10 июля 2023 23:50
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Скидки на газ до 100% — кто из украинцев имеет право на льготы
Коммунальные платежки в Украине. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине государством гарантировано право на большие скидки по оплате природного газа. В частности, льготу до 100% могут оформить семь категорий граждан в рамках закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Об этом сообщает профильное издание "ГазПравда".

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Кто имеет право на скидки на газ

Как отмечает издание, отдельные категории граждан согласно вышеуказанному закону получили статус льготников. Речь идет об:

  1. участниках боевых действий;
  2. участниках войны;
  3. лицах с инвалидностью в результате войны;
  4. членах семьи погибшего (умершего) ветерана войны;
  5. лицах с особыми заслугами перед Родиной;
  6. родителях умершего гражданина с особыми заслугами;
  7. вдовах (вдовцах) граждан, имевших особые заслуги.

Для каждой из категорий есть некоторые особенности начисления льгот в виде скидки на оплату услуг по газоснабжению.

Законодательство предусматривает разный процент скидки на "голубое топливо" в пределах средних норм потребления в зависимости от льготной категории.

  • 50% — предоставляют льготу для членов семьи погибшего/умершего ветерана войны, защитников Украины;
  • 50% — для участников войны;
  • 75% — для участников боевых действий;
  • 100% — для лиц с инвалидностью в результате войны;
  • 100% — для граждан с особыми заслугами перед Родиной;
  • 100% — для родителей умершего лица с особыми заслугами;
  • 100% — для вдов (вдовец) лица с особыми заслугами.

В то же время некоторые льготы предоставляются при условии, что среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одного человека за предыдущие полгода не превышает объема дохода, дающего право на налоговую льготу.

Согласно пункту 169.4.1. Налогового кодекса Украины, максимальную величину дохода, дающего право на налоговую социальную льготу, рассчитывают следующим образом: размер месячного прожиточного минимума, действующего для трудоспособного гражданина на 1 января отчетного налогового года, умножается на коэффициент 1,4, округляется до ближайших 10 грн.

То есть, в этом году среднемесячный совокупный доход семьи льготника в расчете на одного человека за предыдущие полгода не может превышать 3,76 тыс. грн. Исключением могут быть следующие льготные категории:

  • участники боевых действий;
  • лица с инвалидностью в результате войны.

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Также мы писали, что Нацкомиссию и Кабинет Министров Украины (КМУ) призывают снизить запланированное повышение цен (прайс-кепы) на электрическую энергию. Иначе это грозит сокращением производства в промышленности.

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