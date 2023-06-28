Рыночные тарифы и ограниченный круг субсидиантов — что еще ждет украинцев

Коммунальные платежи и деньги. Фото: google.com

В Украине недавнее повышение тарифа на электрическую энергию для населения не способно сбалансировать рынок. Эксперты предостерегают, что цены могут вырасти еще больше, а субсидии будут получать всего несколько категорий граждан.

Такие прогнозы озвучил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

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Что не так с тарифами

С июня этого года в стране действуют повышенные цены на электроэнергию для простых потребителей. Тариф вырос с 1,44 и 1,68 грн/кВт-ч (в зависимости от потребления) до единого для всех уровня в 2,64 грн/кВт-ч.

По мнению эксперта, убыточный НАЭК "Энергоатом" является единственной компанией, которая получит от повышения пользу и сможет выйти на нейтральные денежные потоки.

Поскольку частичный рост тарифа не способен создать реальный баланс на рынке, ситуация потребует более высоких цен за ресурс для населения, а также сокращения права на субсидию. Ее могут оставить только для отдельных категорий людей:

военнослужащих;

семьям погибших;

пенсионерам;

тем, кто потребляет до 200 кВт электричества.

"Если всем уязвимым категориям людей предоставить субсидию, то вместо 140 млрд грн в год государство будет тратить 40 млрд грн", — убежден Александр Харченко.

Новые подходы в тарифах на электричество

Эксперт считает, что в стране могут ввести рыночные цены, которые будут меняться в течение суток. Так, стоимость колебалась бы от 10 копеек/кВт-ч ночью и до 7-7,5 грн/кВт-ч днем (условный пик холодного времени года).

Он убежден, что в случае рыночных цен для населения они не будут фиксированными.

Также потенциальным инвесторам станет ясно, что некорректного госрегулирования цен нет, а есть нормальная ситуация. Именно из-за этого ныне заходить в энергетику с проектами довольно сложно, ведь невозможно предположить, что будет происходить с возвратом средств в таком случае.

"Появится конкуренция, разные пакеты предложений и это будет значительно дешевле для государства", — отмечает специалист.

Как на фоне войны не платить больше

Несмотря на повышение цены на электричество на около 83% для украинских потребителей, в дальнейшем действуют дифференцированные тарифы в зависимости от периода суток. Раньше была градация цен также по объему потребления.

По двухзонному тарифу (с 23.00 до 07.00) — 1,32 грн/кВт-час. До этого при потреблении до 250 кВт-ч было 0,72 гривны, выше — 0,84 гривны.

По трехзонному тарифу (с 08.00 до 11.00, с 20.00 до 22.00 вечера) — 3,96 грн/кВт-час. До этого стоило так: 2,16 грн/кВт-ч и 2,52 грн в зависимости от объемов электричества. С 23.00 до 7.00 цена сейчас такова: 1,05 грн/кВт-час. До повышения — 0,57 грн/кВт-ч и 0,67 грн.

Напомним, в Украину с 1 июля 2023 года гражданам придут обновленные коммунальные платежки. Тарифы на электроэнергию и газ утвердили еще весной, в то же время сейчас обсуждают рост цен на холодную воду.

Также мы писали, что в Украине с 1 июля 2023 года возможен очередной виток повышения цен. Могут подорожать продукты, бензин и дизельное топливо.