Бізнес отримає гранти від Данії — як оформити

Підтримає релоковані підприємства Данська рада у справах біженців

Данія має намір фінансово підтримати український бізнес, який через війну був змушений переміститися у безпечні райони. Йдеться про надання грантів до 15 тисяч доларів.

Про такі можливості для підприємців повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Деталі грантової програми

Як зазначається, власникам мікро-, малого та середнього бізнесу випала можливість отримати гранти на розвиток діяльності. Підтримає релоковані підприємства Данська рада у справах біженців.

Основна умова для участі у програмі - створення нових робочих місць та збереження старих для внутрішньо переміщених осіб та громадян, котрі постраждали від війни.

За грантовою програмою, розмір фінансової допомоги може досягати 15 тисяч доларів. Суму визначать у залежності від кількості робочих місць.

Всі охочі можуть заповнити заявку на отримання гранту на підтримку власного бізнесу за цим посиланням.

Кожну заявку розгляне конкурсна комісія, яка ухвалить рішення щодо подальшої участі у грантовій програмі.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що видатки державного бюджету збільшили на 5,56 млрд гривень. Кошти візьмуть, зокрема, з грантової допомоги та допомоги урядів іноземних держав, міжнародних організацій в обсязі 445,6 млн грн.

Також ми писали, що український уряд скоротив державні програми "Доступні кредити 5-7-9%" та "Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%". Це зробили з метою зменшення навантаження на державний бюджет.

Ще у квітні стартує нова програма для розвитку бізнесу. Нею зможуть скористатися виключно ветерани. Так, у рамках нової ініціативи кошти у сумі до мільйона гривень можна буде отримати ветеранам на відкриття власної справи, до 500 тис. гривень — на власну справу для другого з подружжя ветеранів, до 30 тис. грн — на освоєння спеціальності у сфері ІТ.