Бизнес получит гранты от Дании - как оформить

Дания предоставит гранты для бизнеса до $15 тысяч: кто может получить
Дания намерена финансово поддержать украинский бизнес, который в результате войны был вынужден переместиться в безопасные районы. Речь идет о предоставлении грантов до 15 тысяч долларов.
О таких возможностях для предпринимателей сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
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Детали грантовой программы
Как отмечается, владельцам микро-, малого и среднего бизнеса представилась возможность получить гранты на развитие деятельности. Поддержит релоцированные предприятия Датский совет по делам беженцев.
Основное условие для участия в программе — создание новых рабочих мест и сохранение старых для внутренне перемещенных лиц и граждан, пострадавших от войны.
По грантовой программе размер финансовой помощи может достигать 15 тысяч долларов. Сумму определят в зависимости от количества рабочих мест.
Все желающие могут заполнить заявку на получение гранта в поддержку собственного бизнеса по этой ссылке.
Каждую заявку рассмотрит конкурсная комиссия, которая примет решение о дальнейшем участии в грантовой программе.
Что еще стоит знать
Напомним, ранее мы писали о том, что расходы государственного бюджета увеличили на 5,56 млрд гривен. Средства возьмут, в частности, из грантовой помощи и помощи правительств иностранных государств, международных организаций в объеме 445,6 млн грн.
Также мы писали, что украинское правительство сократило государственные программы "Доступные кредиты 5-7-9%" и "Доступный финансовый лизинг 5-7-9%". Это было сделано с целью уменьшения нагрузки на государственный бюджет.
Еще в апреле стартует новая программа по развитию бизнеса. Ею смогут воспользоваться исключительно ветераны. Так, в рамках новой инициативы средства в сумме до миллиона гривен можно будет получить ветеранам на открытие собственного дела, до 500 тыс. гривен — на собственное дело для второго супруга ветеранов, до 30 тыс. грн — на освоение специальности в сфере IТ.