Бизнес получит гранты от Дании - как оформить

Поддержит релоцированные предприятия Датский совет по делам беженцев

Дания намерена финансово поддержать украинский бизнес, который в результате войны был вынужден переместиться в безопасные районы. Речь идет о предоставлении грантов до 15 тысяч долларов.

О таких возможностях для предпринимателей сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Детали грантовой программы

Как отмечается, владельцам микро-, малого и среднего бизнеса представилась возможность получить гранты на развитие деятельности. Поддержит релоцированные предприятия Датский совет по делам беженцев.

Основное условие для участия в программе — создание новых рабочих мест и сохранение старых для внутренне перемещенных лиц и граждан, пострадавших от войны.

По грантовой программе размер финансовой помощи может достигать 15 тысяч долларов. Сумму определят в зависимости от количества рабочих мест.

Все желающие могут заполнить заявку на получение гранта в поддержку собственного бизнеса по этой ссылке.

Каждую заявку рассмотрит конкурсная комиссия, которая примет решение о дальнейшем участии в грантовой программе.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее мы писали о том, что расходы государственного бюджета увеличили на 5,56 млрд гривен. Средства возьмут, в частности, из грантовой помощи и помощи правительств иностранных государств, международных организаций в объеме 445,6 млн грн.

Также мы писали, что украинское правительство сократило государственные программы "Доступные кредиты 5-7-9%" и "Доступный финансовый лизинг 5-7-9%". Это было сделано с целью уменьшения нагрузки на государственный бюджет.

Еще в апреле стартует новая программа по развитию бизнеса. Ею смогут воспользоваться исключительно ветераны. Так, в рамках новой инициативы средства в сумме до миллиона гривен можно будет получить ветеранам на открытие собственного дела, до 500 тыс. гривен — на собственное дело для второго супруга ветеранов, до 30 тыс. грн — на освоение специальности в сфере IТ.