Де в Україні платять найбільші та найменші пенсії

Люди похилого віку. Фото: Freepik

У третьому кварталі 2023 року середня пенсія в Україні складала 5350,33 гривень, або 146 доларів. Зараз такий рівень пенсії або вищий отримують трохи більше третини всіх пенсіонерів — 3,57 мільйони осіб.

Такі дані оприлюднив сервіс Опендатабот.

Читайте також:

Як пенсія залежить від регіону

За третій квартал 2023 року середня пенсія по країні зросла на 39 грн та наразі становить 5350,33 грн, або 146 доларів.

3,57 млн пенсіонерів — це трохи більше третини від загальної кількості — отримують виплати на цьому рівні або вище. З них майже третина (1,13 млн осіб) отримують пенсії більше 10 тис. грн. На ці категорії пенсіонерів припадає 59% від загальної суми пенсійних виплат в країні.

29% або 3,08 млн українців отримують пенсії від 2 до 3 тис. грн. Виплати менші за 2 тисячі грн отримують менше 1% пенсіонерів в країні — 63 862 людини.

Наразі у 8 регіонах — Київ, Рівненщина, Донеччина, Луганщина, Дніпропетровщина, Житомирщина, Запорізька та Київська області — пересічна пенсія вища за середню по країні. У ще одній області — Харківській — виплати тримаються на рівні середніх по країні.

Найбільша середня пенсія у Києві — 7 219 грн. Це на 35% більше за середню пенсію по країні. А найменша середня пенсія знову на Тернопільщині — 4041 грн, на 14% менше за середню виплату по Україні.

За 3 квартал поточного року ще на 7% зросла середня пенсія у Рівненській області — до 6674 грн. Це на 25% більше за середній показник по країні.

Кількість пенсіонерів продовжує зменшуватись. Протягом третього кварталу 2023 року в Україні стало на 12 368 пенсіонерів менше. Загалом пенсійні виплати від держави отримує 10 539 968 осіб.

Нагадаємо, завдяки фінансовій підтримці партнерів Україна продовжує підвищення соціальних виплат для тих, хто цього найбільше потребує. Зокрема, Кабінет Міністрів України продовжує програму щомісячних доплат до пенсій за віком.

Тим часом в Пенсійному фонді пояснили, як перевірити, чи вистачає стажу для виходу на пенсію. Так, право на пенсію за віком в 2023 році мають особи, яким виповнилося 60 років і які набули не менше 30 років страхового стажу, в 2024 році — не менше 31 року страхового стажу.

Також Пенсійний фонд України затвердив показники середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, за місяці III кварталу 2023 року.

