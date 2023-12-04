Где в Украине платят самые большие и самые маленькие пенсии

Пожилые люди. Фото: Freepik

В третьем квартале 2023 года средняя пенсия в Украине составляла 5350,33 гривен, или 146 долларов. Сейчас такой уровень пенсии или выше получают чуть больше трети всех пенсионеров — 3,57 миллиона человек.

Такие данные обнародовал сервис Опендатабот.

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За третий квартал 2023 года средняя пенсия по стране выросла на 39 грн и составляет 5350,33 грн, или 146 долларов.

3,57 млн пенсионеров — это чуть больше трети от общего количества — получают выплаты на этом уровне или выше. Из них почти треть (1,13 млн человек) получают пенсии более 10 тыс. грн. На эти категории пенсионеров приходится 59% общей суммы пенсионных выплат в стране.

29%, или 3,08 млн украинцев получают пенсии от 2 до 3 тыс. грн. Выплаты менее 2 тысяч грн получают менее 1% пенсионеров в стране — 63 862 человека.

Сейчас в 8 регионах — Киев, Ровенщина, Донетчина, Луганщина, Днепропетровщина, Житомирщина, Запорожская и Киевская области — средняя пенсия выше средней по стране. В еще одной области — Харьковской — выплаты держатся на уровне средних по стране.

Самая высокая средняя пенсия в Киеве — 7 219 грн. Это на 35% больше средней пенсии по стране. А самая маленькая средняя пенсия — снова в Тернопольской области — 4041 грн, что на 14% меньше средней выплаты по Украине.

За 3-й квартал текущего года еще на 7% выросла средняя пенсия в Ровенской области — до 6674 грн. Это на 25% больше среднего показателя по стране.

Количество пенсионеров продолжает уменьшаться. В течение третьего квартала 2023 года в Украине стало на 12 368 пенсионеров меньше. В общей сложности пенсионные выплаты от государства получают 10 539 968 человек.

Напомним, благодаря финансовой поддержке партнеров Украина продолжает повышение социальных выплат для тех, кто в этом больше всего нуждается. В частности, Кабинет Министров Украины продолжает программу ежемесячных доплат к пенсиям по возрасту.

Тем временем в Пенсионном фонде объяснили, как проверить, хватает ли стажа для выхода на пенсию. Так, право на пенсию по возрасту в 2023 году имеют лица, которым исполнилось 60 лет и которые имеют не менее 30 лет страхового стажа, в 2024 году — не менее 31 года страхового стажа.

Пенсионный фонд Украины утвердил показатели средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для расчета пенсии, за месяцы III квартала 2023 года.