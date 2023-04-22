Деякі банки підвищили валютний курс — скільки коштують долар та євро

Відділення Ощадбанку у Києві. Фото: Новини.LIVE

У суботу, 22 квітня, на готівковому ринку змінився курс долара та євро. Деякі банки продовжили підвищувати валютний курс.

Про це свідчить інформація на сайті Kurs.

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Курс валют 22 квітня

Середній курс американської валюти в українських банках у покупці становить 37,68 гривні, а в продажу — 38,44, що на 16 копійок більше проти попереднього банківського дня.

Євро фінустанови купують у середньому за 40,96 гривні (+22 коп.), а продають за 41,92 (+16 коп.).

Державний Ощадбанк пропонує долар у купівлі за 37,90 гривні, у продажу — за 38,90, що на 10 та 25 копійок більше відповідно у порівнянні з попереднім днем.

Райффайзен Банк підвищив курс у купівлі до 37,90 гривні (+50 коп.), у продажу — до 38,40гривні (+40 коп.).

ТАСкомбанк підвищив курс долара у купівлі та продажу на 25 копійок, до 38,05 та 38,60 гривні відповідно.

У ПриватБанку курс долара не змінився. У купівлі встановлений на рівні 37,45 гривні, у продажу — 37,95.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) з 21 квітня пом’якшив обмеження на готівковому ринку. Усі банки зможуть продавати населенню більше готівкової валюти.

Також ми писали, що Національний банк України (НБУ) надалі виходить на міжбанківський валютний ринок з продажем доларів для підтримки курсу гривні. Попит на американську валюту продовжує переважати пропозицію.