Некоторые банки повысили валютный курс — сколько стоят доллар и евро

Отделение Ощадбанка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В субботу, 22 апреля, на наличном рынке изменился курс доллара и евро. Некоторые банки продолжили повышать валютный курс.

Об этом свидетельствует информация на сайте Kurs.

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Курс валют 22 апреля

Средний курс американской валюты в украинских банках в покупке составляет 37,68 гривны, а в продаже — 38,44, что на 16 копеек больше против предыдущего банковского дня.

Евро финучреждения покупают в среднем за 40,96 гривны (+22 коп.), а продают за 41,92 (+16 коп.).

Государственный Ощадбанк предлагает доллар в покупке за 37,90 гривны, в продаже — за 38,90, что на 10 и 25 копеек больше соответственно по сравнению с предыдущим днем.

Райффайзен Банк повысил курс по покупке до 37,90 гривны (+50 коп.), в продаже — до 38,40 гривны (+40 коп.).

ТАСкомбанк повысил курс доллара по покупке и продаже на 25 копеек, до 38,05 и 38,60 гривны соответственно.

В ПриватБанке курс доллара не изменился. В покупке установлен на уровне 37,45 гривны, в продаже — 37,95.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) с 21 апреля смягчил ограничения на наличном рынке. Все банки могут продавать населению больше наличной валюты.

Также мы писали, что Национальный банк Украины (НБУ) продолжает выходить на межбанковский валютный рынок с продажей долларов для поддержки курса гривны. Спрос на американскую валюту продолжает превалировать предложение.