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Деякі пенсіонери можуть отримати 100% знижку на комуналку

17 травня 2023 06:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Пенсіонери можуть отримати 100% знижку на комуналку
Жінка літнього віку у сільській місцевості. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні певні категорії пенсіонерів мають право на чималі пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Зокрема, 100% знижку надають деяким громадянам, які проживають у сільській місцевості.

Про це йдеться у профільному виданні Napensii.

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Хто має право на 100% пільгу

Як зазначають фахівці, держава гарантує 100% знижку на комунальні послуги пенсіонерам певних професій. Йдеться про педагогічних чи медичних працівників, фармацевтів, бібліотекарів, працівників із захисту рослин у селах та селищах міського типу.

Знижку надають за певних умов. Потрібно, щоб середньомісячний дохід такого пенсіонера за шість місяців не перевищував величини доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу цього року — 3,76 тис. гривень.

У разі, якщо пенсія перевищує вищевказану суму, то отримати таку пільгу на оплату комуналки буде неможливо. У такому разі можна звернутися в органи Пенсійного фонду України (ПФУ) за призначенням субсидії.

Хто має право на субсидії

У травні поточного року Пенсійний фонд призначить українцям субсидії на неопалювальний період (з 1 травня по 30 вересня). Для більшості домогосподарств це зроблять автоматично, якщо не відбулося змін у доходах та в складі сім'ї. Якщо такі зміни були, то одержувачі субсидії мають упродовж 30 днів подати інформацію у місцеві органи ПФУ.

Субсидія призначається, якщо сума у платіжці за комунальні послуги перевищує 15% доходу усіх членів родини. Чим менший дохід має сім'я, то більшу суму надає держава. Якщо призначають з початку неопалювального сезону, то для її розрахунку враховують середньомісячний сукупний дохід за третій та четвертий квартали попереднього календарного року. Пенсійні виплати враховують у розмірі нарахованої пенсії за березень цього року.

Нагадаємо, у Верховній Раді України (ВРУ) озвучили суму, на яку може зрости житлово-комунальна платіжка після підвищення тарифів на електроенергію. За одним з варіантів, очікується подорожчання для тих, хто споживає більше енергоресурсу.

Також ми писали, що український уряд планує покрити заборгованість за житлово-комунальні послуги та збитки підприємств репараціями Росії. Відповідний законопроєкт № 9236 зареєстрували у Верховній Раді.

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