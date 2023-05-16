Субсидии-2023 — кто будет получать до 400 грн автоматически

Коммунальные платежки в Украине. Фото: Новини.LIVE

В Украине жилищные субсидии на "летний" сезон большинству домохозяйств назначат автоматически. Чтобы получить около 400 грн государственной помощи, нужно подпадать под определенные требования.

Об этом рассказали в правительстве.

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Кому назначат субсидию автоматически

Так, по информации Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, получить автоматически субсидию можно исключительно при условии, что не изменилась информация об имущественном положении или составе домохозяйства. Автоматически переназначат помощь внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), которую получают по адресу регистрации.

В случае, если переселенцы планируют оформить субсидию по адресу, отличающемуся от места регистрации, нужно обратиться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) и подать заявление и декларацию о доходах.

Сколько граждан и какую сумму помощи получат

По данным Министерства социальной политики, в мае 2023 года гражданам, нуждающимся в государственной помощи в оплате коммунальных услуг, уже начали начислять жилищные субсидии на "летний" сезон.

В среднем размер пособий, выделяемых на домохозяйство на зимний сезон, составляет 1,5 тыс. грн, а на неотапливаемый — 350-400 грн.

Субсидия назначается если сумма в платежке за коммунальные услуги превышает 15% дохода всех членов семьи. Чем меньше доход имеет семья, тем большую сумму предоставляет государство. Если назначается с начала неотапливаемого сезона, то для ее расчета учитывается среднемесячный совокупный доход за третий и четвертый кварталы предыдущего календарного года. Пенсионные выплаты учитываются в размере начисленной пенсии за март этого года.

В 2023 году на субсидии, как и в прошлом году, государственным бюджетом предусмотрено 25 млрд грн. Число субсидиантов достигает 2,2 миллиона, добавили в ведомстве.

Напомним, в Пенсионном фонде предупредили об уменьшении размера жилищных субсидий, которые выплатят в мае за апрель. Суммы сократятся, поскольку завершился отопительный сезон.

Также мы писали, что в Украине скоро могут повысить некоторые тарифы, однако окончательного вердикта нет. Национальная комиссия по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) обнародовала экономически обоснованные цены для потребителей.