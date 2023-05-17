Пенсионеры могут получить 100% скидку на коммуналку

Пожилая женщина в сельской местности. Фото: Freepik

В Украине некоторые категории пенсионеров имеют право на немалые льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. В частности, 100% скидку предоставляют некоторым гражданам, проживающим в сельской местности.

Об этом говорится в профильном издании Napensii.

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Кто имеет право на 100% льготу

Государство гарантирует 100% скидку на коммунальные услуги пенсионерам определенных профессий. Речь идет о педагогических или медицинских работниках, фармацевтах, библиотекарах, работниках по защите растений в селах и поселках городского типа.

Скидку предоставляют при определенных условиях. Нужно, чтобы среднемесячный доход такого пенсионера за шесть месяцев не превышал величину дохода, дающего право на налоговую социальную льготу в этом году — 3,76 тыс. гривен.

В случае если пенсия превышает вышеуказанную сумму, то получить такую льготу на оплату коммуналки будет невозможно. В этом случае можно обратиться в органы Пенсионного фонда Украины (ПФУ) за назначением субсидии.

Кто имеет право на субсидии

В мае текущего года Пенсионный фонд назначит украинцам субсидии на неотапливаемый период (с 1 мая по 30 сентября). Для большинства домохозяйств это будет сделано автоматически, если не произошло изменений в доходах и в составе семьи. Если такие изменения были, то получатели субсидии должны в течение 30 дней предоставить информацию в местные органы ПФУ.

Субсидия назначается, если сумма в платежке за коммунальные услуги превышает 15% дохода всех членов семьи. Чем меньше доход имеет семья, тем большую сумму предоставляет государство. Если назначается с начала неотапливаемого сезона, то для ее расчета учитывается среднемесячный совокупный доход за третий и четвертый кварталы предыдущего календарного года. Пенсионные выплаты учитываются в размере начисленной пенсии за март этого года.

Напомним, в Верховной Раде Украины (ВРУ) озвучили сумму, на которую может вырасти жилищно-коммунальная платежка после повышения тарифов на электроэнергию. По одному из вариантов ожидается подорожание для тех, кто потребляет больше энергоресурса.

Также мы писали, что украинское правительство планирует покрыть задолженность по жилищно-коммунальным услугам и убыткам предприятий репарациями России. Соответствующий законопроект №9236 зарегистрировали в Верховной Раде.