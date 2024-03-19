Субсидии в Украине — кому из украинцев придется вернуть помощь

Коммунальные платежки и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляют тем, у кого не хватает дохода. Однако законодательством предусмотрены случаи, когда такое право можно потерять и придется компенсировать предоставленную государством помощь.

Об этом сообщает издание Napensii.ua.

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Когда заставят вернуть субсидию

Как отмечают в Пенсионном фонде Украины (ПФУ), по правилам субсидия назначается в зависимости от информации, указанной в документах при подаче заявления.

Законодательство предусматривает два случая, когда чрезмерно переплаченная субсидия должна вернуться государству:

в случае, если в заявлении или декларации были указаны данные, и это повлияло на установление права на субсидию и определение ее размера, который в результате превысил 10 необлагаемых минимумов доходов граждан;

гражданин не сообщил об обстоятельствах, влияющих на пересмотр права на назначение пособия или его размеры, в течение 30 календарных дней после их появления.

Так что в случае, если окажется, что сведения были указаны недостоверны, то предоставленная помощь будет не только отменена, но и заставят компенсировать предоставленные средства.

В ПФУ подчеркивают, что гражданин, обращающийся за субсидией, берет на себя ответственность за предоставленную информацию о своих доходах и имуществе, определяющих право на назначение пособия и его объем. Соответствующий вопрос регулирует "Положение о порядке назначения жилищных субсидий", утвержденное правительственным постановлением № 848 от 21.10.1995 г.

"В случае назначения жилищной субсидии на следующий период уполномоченный орган может удерживать сумму излишне выплаченной жилищной субсидии при выплате ежемесячных сумм субсидий. При этом текущие выплаты могут быть уменьшены не более чем на 20 процентов", — добавили в ПФУ.

Жилищная субсидия в 2024 году

В Украине продолжается назначение субсидий на отопительный сезон, который продлится до 1 мая 2024 года. В холодный сезон размер субсидии составляет около 1,7 тыс. грн.

В основе формулы расчета объема субсидии взята зависимость дохода семьи на уровне двух прожиточных минимумов на человека и расходов, которые не могут быть выше 15% совокупного дохода.

В частности, отказать в получении жилищной субсидии могут в нескольких случаях:

наличие задолженности за коммунальные услуги сроком три месяца и более;

наличие хотя бы одного совершеннолетнего члена домохозяйства, который не учится, не работает и не является официальным безработным;

если площадь квартиры составляет более 130 кв. м;

были совершены ценные покупки, есть большие депозиты в банке;

есть новенькое авто.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2024 году украинские граждане, имеющие статус участника боевых действий, могут оформить льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, а также твердое или жидкое топливо. Размер скидки может достигать 100%.

Также мы писали, что в стране до конца весны могут принять повышение тарифов на водоснабжение и водоотвод. В среднем цена может подскочить на 12%.