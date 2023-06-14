Пенсии в Украине — некоторые украинцы имеют право на две выплаты

Женщина пенсионного возраста на почте. Фото: УНИАН

В Украине некоторым категориям граждан выплачивают две пенсионные выплаты. Речь идет о пенсии по возрасту и дополнительной, которую начисляют пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы.

Об этом сообщается в материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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По информации ПФУ, пенсии по возрасту гражданам, работавшим или жившим на загрязненных от аварии на ЧАЭС, назначают с сокращением пенсионного возраста от одного до 13 лет. Продолжительность трудового стажа уменьшают на число лет понижения пенсионного возраста. Однако в итоге стаж не может быть ниже 15 лет.

Ликвидаторам аварии на ЧАЭС

Ликвидаторы имеют право уменьшить возраст выхода на пенсию на пять, восемь или десять лет. Это зависит от продолжительности работы в Чернобыльской зоне. В частности, если есть стаж на подземных работах, вредных или с особо тяжелыми условиями труда по Списку № 1, возраст дополнительно сокращают на три года. Стаж для мужчин должен быть не менее 10 лет, для женщин минимум 7,5 лет.

Потерпевшим от аварии на ЧАЭС

Потерпевшим возраст выхода на заслуженный отдых сокращают от 1 до 10 лет. Это зависит от зоны радиологического загрязнения, где жил или работал гражданин, а также продолжительности проживания или работы.

В частности, при наличии стажа на подземных работах, вредных и особо тяжелых условий труда по списку №1 возраст дополнительно уменьшают на два года. Стаж — более 10 лет (мужчины), больше 7,5 лет (женщины).

Граждане с инвалидностью, которым установили причинную связь инвалидности с аварией на ЧАЭС, пенсии по инвалидности назначают в сумме возмещения фактических убытков по зарплате за работу в зоне отчуждения в период с 1986 по 1990 годы или по зарплате, определенной из пятикратного объема минимальной зарплаты

Помимо этих пенсий чернобыльцам предоставляется право на дополнительные пенсии, размер которых определяют в зависимости от категории пострадавших.

Следует отметить, что в Украине после масштабной индексации пенсионных выплат некоторые чернобыльцы начали получать более 13,37 тысячи гривен. Такую сумму выплат начисляют теперь пенсионерам-чернобыльцам первой категории. К этой категории относятся лица с инвалидностью среди участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и пострадавших от аварии, в отношении которых установлена причинно-следственная связь инвалидности с катастрофой.

Больше о пенсиях

Напомним, Пенсионный фонд обнародовал результаты перерасчета пенсий в июне 2023 года. Речь идет о выплатах гражданам пожилого возраста, которые продолжают работать.

Также мы писали, что в стране для выхода на пенсию необходимо иметь достаточное количество страхового стажа, в этом году это не менее 30 лет. При этом к 2028 году он будет увеличиваться. Поскольку не каждый имеет столько в трудовом наследии, гражданам предлагают самостоятельно накопить стаж, даже не работая.