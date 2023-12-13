Допомога від ООН — хто і як може отримати 5,8 тис. грн

Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українці можуть отримати фінансову допомогу від УВКБ ООН через Благодійний фонд "Право на захист". Загалом можна оформити виплати у 5,8 тис. гривень на три місяці.

Про це повідомляє видання Napensii.ua.

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Детальніше про допомогу у 5,8 тис. гривень

Проводить відповідну реєстрацію на виплати від УВКБ ООН мобільна бригада благодійного фонду в Івано-Франківську.

На фіндопомогу можуть претендувати родини, у яких середньомісячний дохід не перевищує 5,4 тис. гривень на кожного.

Ті, хто зареєструються, отримають по 3,6 тис. гривень на особу та 2,2 тис. гривень на підготовку до зимового періоду. Виплата допомоги відбуватиметься упродовж трьох місяців.

Одна з умов — людина ще жодного разу не отримувала матеріальну допомогу від УВКБ ООН. А також:

переселенці, які мають такий статус після 24 лютого 2022 року;

внутрішньо переміщені особи, які повернулися після вимушеного переїзду в іншу область чи країну.

самотні батьки з неповнолітніми дітьми чи літніми людьми, яким за 55 років;

родини літніх людей, старших за 55 років, де є діти до 18 років;

сім’ї, котрі піклуються про осіб з особливими потребами;

родини, де є прийомні діти.

Як оформити грошову допомогу

Мобільна група фонду прийматиме заявки в Івано-Франківську за адресою та графіком:

вул. Б. Лепкого, 51;

13 — 15 грудня з 10.00 до 17.00.

Всі питання можна також уточнити на сайті організації.

Потрібно зібрати такі документи:

індивідуальний податковий номер;

документ, що посвідчує особу;

довідка ВПО;

IBAN карти заявника;

свідоцтво про народження дітей;

документ, що підтверджує опіку над дитиною;

посвідчення або медична довідка про інвалідність або хронічні хвороби.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці, які хочуть отримати грошову допомогу від ООН в 2023 році, мають поспішити з подачею заявок.

Також ми писали, що частина українців може оформити грошову допомогу від UNHCR Ukraine. Сума становить 5,8 тисячі гривень на місяць на одну людину.