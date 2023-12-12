Гроші від ООН — заявки перестануть приймати після 15 грудня

Гроші у руках. Фото: РБК-Україна

Українці, які хочуть отримати грошову допомогу від ООН в 2023 році, мають поспішити з подачею заявок. Залишилося лише чотири дні.

Про це повідомляється на сторінці благодійного фонду "Право на захист" у Facebook.

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Саме мобільні бригади благодійного фонду займаються збором даних на отримання фінансової допомоги від УВКБ ООН у справах біженців в Україні.

У 2023 році через кілька днів пункти збору даних припинять прийом заявок на грошову допомогу.

Тому українці можуть подавати заявки на отримання грошової допомоги від УВКБ ООН до 15 грудня включно у регіонах, які не закрили черги попереднього запису до кінця реєстрації. Детальна інформація щодо черг доступна у телеграм-каналі відповідного регіону за наступним посиланням.

Пункти збору після цієї дати працюватимуть у режимі чергування, куди можна буде звернутися за консультаціями.

Водночас, виплати продовжать надходити всім громадянам, хто подав заявку до 15 грудня включно. Усі питання приймають через телеграм-чат.

Також працює гаряча лінія УВКБ ООН (Пн — Пт 09:00 — 18:00):

0 800 307 711.

Хто має право на допомогу від ООН

Виплати надають тим громадянам, хто ще жодного разу не отримував допомогу від міжнародних організацій, а щомісячний дохід не перевищує 5,4 тис. грн на людину.

Ті, хто зареєструвався з 1 жовтня поточного року, отримують виплати по 3,6 тис. грн та додатково на зимовий період по 2,22 тис. грн на кожного члена родини на три місяці.

Подавати заявки можуть:

переселенці, які перемістилися після початку вторгнення РФ;

громадяни, які не переїжджали, проте постраждали від бойових дій в регіонах де приймають заявки;

особи, які повернулися додому після переміщення через військові дії.

Більше про допомогу

Нагадаємо, частина українців може оформити грошову допомогу від УВКБ ООН (UNHCR Ukraine). Сума становить 5,8 тисячі гривень на місяць на одну людину.

Також ми писали, що Світовий банк надасть Україні фінансування в обсязі 1,2 млрд доларів на проєкти з підтримки соціально незахищених і малозабезпечених верств населення.