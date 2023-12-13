Помощь от ООН — кто и как может получить 5,8 тыс. грн

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцы могут получить финансовую помощь от УВКБ ООН через Благотворительный фонд "Право на защиту". В общей сложности можно оформить выплаты в 5,8 тыс. гривен на три месяца.

Об этом сообщает издание Napensii.ua.

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Детальнее о помощи в 5,8 тыс. гривен

Проводит соответствующую регистрацию на выплаты УВКБ ООН мобильная бригада благотворительного фонда в Ивано-Франковске.

На финпомощь могут претендовать семьи, у которых среднемесячный доход не превышает 5,4 тыс. гривен на каждого.

Те, кто зарегистрируются, получат по 3,6 тыс. гривен на человека и 2,2 тыс. гривен на подготовку к зимнему периоду. Выплата помощи будет производиться в течение трех месяцев.

Одно из условий — человек еще ни разу не получал материальную помощь от УВКБ ООН. А также:

переселенцы, имеющие такой статус после 24 февраля 2022 года;

внутренне перемещенные лица, вернувшиеся после вынужденного переезда в другую область или страну.

одинокие родители с несовершеннолетними детьми или пожилыми людьми, которым за 55 лет;

семьи пожилых людей старше 55 лет, где есть дети до 18 лет;

семьи, заботящиеся о лицах с особыми потребностями;

семьи, где есть приёмные дети.

Как оформить денежную помощь

Мобильная группа фонда будет принимать заявки в Ивано-Франковске по адресу и графику:

ул. Б. Лепкого, 51;

13 — 15 декабря с 10.00 до 17.00.

Все вопросы можно также уточнить на сайте организации.

Нужно собрать следующие документы:

индивидуальный налоговый номер;

документ, удостоверяющий личность;

справка ВПЛ;

IBAN карты заявителя;

свидетельство о рождении детей;

документ, подтверждающий опеку над ребенком;

удостоверение или медицинская справка об инвалидности или хронических болезнях.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы, желающие получить денежную помощь от ООН в 2023 году, должны поспешить с подачей заявок.

Также мы писали, что часть украинцев может оформить пособие от UNHCR Ukraine. Сумма составляет 5,8 тысячи гривен в месяц на одного человека.