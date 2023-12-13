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Некоторые украинцы могут получить 5,8 тыс. гривен — детали программы

13 декабря 2023 13:26
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Помощь от ООН — кто и как может получить 5,8 тыс. грн
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинцы могут получить финансовую помощь от УВКБ ООН через Благотворительный фонд "Право на защиту". В общей сложности можно оформить выплаты в 5,8 тыс. гривен на три месяца.

Об этом сообщает издание Napensii.ua.

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Детальнее о помощи в 5,8 тыс. гривен

Проводит соответствующую регистрацию на выплаты УВКБ ООН мобильная бригада благотворительного фонда в Ивано-Франковске.

На финпомощь могут претендовать семьи, у которых среднемесячный доход не превышает 5,4 тыс. гривен на каждого.

Те, кто зарегистрируются, получат по 3,6 тыс. гривен на человека и 2,2 тыс. гривен на подготовку к зимнему периоду. Выплата помощи будет производиться в течение трех месяцев.

Одно из условий — человек еще ни разу не получал материальную помощь от УВКБ ООН. А также:

  • переселенцы, имеющие такой статус после 24 февраля 2022 года;
  • внутренне перемещенные лица, вернувшиеся после вынужденного переезда в другую область или страну.
  • одинокие родители с несовершеннолетними детьми или пожилыми людьми, которым за 55 лет;
  • семьи пожилых людей старше 55 лет, где есть дети до 18 лет;
  • семьи, заботящиеся о лицах с особыми потребностями;
  • семьи, где есть приёмные дети.

Как оформить денежную помощь

Мобильная группа фонда будет принимать заявки в Ивано-Франковске по адресу и графику:

  • ул. Б. Лепкого, 51;
  • 13 — 15 декабря с 10.00 до 17.00.

Все вопросы можно также уточнить на сайте организации.

Нужно собрать следующие документы:

  • индивидуальный налоговый номер;
  • документ, удостоверяющий личность;
  • справка ВПЛ;
  • IBAN карты заявителя;
  • свидетельство о рождении детей;
  • документ, подтверждающий опеку над ребенком;
  • удостоверение или медицинская справка об инвалидности или хронических болезнях.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы, желающие получить денежную помощь от ООН в 2023 году, должны поспешить с подачей заявок.

Также мы писали, что часть украинцев может оформить пособие от UNHCR Ukraine. Сумма составляет 5,8 тысячи гривен в месяц на одного человека.

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