Помощь от ООН — кто и как может получить 5,8 тыс. грн

Некоторые украинцы могут получить 5,8 тыс. гривен — детали программы
Украинцы могут получить финансовую помощь от УВКБ ООН через Благотворительный фонд "Право на защиту". В общей сложности можно оформить выплаты в 5,8 тыс. гривен на три месяца.
Об этом сообщает издание Napensii.ua.
Детальнее о помощи в 5,8 тыс. гривен
Проводит соответствующую регистрацию на выплаты УВКБ ООН мобильная бригада благотворительного фонда в Ивано-Франковске.
На финпомощь могут претендовать семьи, у которых среднемесячный доход не превышает 5,4 тыс. гривен на каждого.
Те, кто зарегистрируются, получат по 3,6 тыс. гривен на человека и 2,2 тыс. гривен на подготовку к зимнему периоду. Выплата помощи будет производиться в течение трех месяцев.
Одно из условий — человек еще ни разу не получал материальную помощь от УВКБ ООН. А также:
- переселенцы, имеющие такой статус после 24 февраля 2022 года;
- внутренне перемещенные лица, вернувшиеся после вынужденного переезда в другую область или страну.
- одинокие родители с несовершеннолетними детьми или пожилыми людьми, которым за 55 лет;
- семьи пожилых людей старше 55 лет, где есть дети до 18 лет;
- семьи, заботящиеся о лицах с особыми потребностями;
- семьи, где есть приёмные дети.
Как оформить денежную помощь
Мобильная группа фонда будет принимать заявки в Ивано-Франковске по адресу и графику:
- ул. Б. Лепкого, 51;
- 13 — 15 декабря с 10.00 до 17.00.
Все вопросы можно также уточнить на сайте организации.
Нужно собрать следующие документы:
- индивидуальный налоговый номер;
- документ, удостоверяющий личность;
- справка ВПЛ;
- IBAN карты заявителя;
- свидетельство о рождении детей;
- документ, подтверждающий опеку над ребенком;
- удостоверение или медицинская справка об инвалидности или хронических болезнях.
Что еще стоит знать
Напомним, украинцы, желающие получить денежную помощь от ООН в 2023 году, должны поспешить с подачей заявок.
Также мы писали, что часть украинцев может оформить пособие от UNHCR Ukraine. Сумма составляет 5,8 тысячи гривен в месяц на одного человека.
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