Деякі українці можуть отримати гранти від Норвегії

Стартувала нова програма підтримки підприємців / Фото: google.com

В Україні деякі власники бізнесу можуть оформити гранти від Норвезької ради у справах біженців. Стартувала нова програма підтримки українських підприємців.

Про це інформує пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Хто може оформити гранти

Йдеться про старт програми підтримки підприємців, котрі переїхали з територій ведення активних бойових дій у Львівську чи Тернопільську області.

Усі охочі мають поспішити, адже заявки на надання гранту прийматимуть до 20 квітня 2023 року.

Які вимоги до учасників та куди подавати заявки

Основні умови на подання заявок для претендентів на гранти такі:

підприємства мають потенціал для створення нових робочих місць;

діяльність підприємств позитивно впливатиме на розвиток громади, куди їх переміщено.

Охочі взяти участь у конкурсі можуть заповнити відповідну анкету за посиланням.

У разі, якщо бізнес сімейний, то заявку можна подавати тільки одному члену сім’ї.

"Норвезька рада у справах біженців планує підтримати невеликими грантами та технічною підтримкою 50 власників бізнесу, які переїхали або планують перемістити та/або відновити свій бізнес із прифронтових районів, постраждалих від війни, до Львівської чи Тернопільської областей на Заході України. З цією метою NRC заохочує власників бізнесу, які відповідають наведеним вище вимогам, заповнити цю заяву про зацікавленість (EOI) для участі в цій програмі", — йдеться у повідомленні організації.

Отримати додаткову інформацію щодо гранту можна за номером телефону 0 800 302 007 чи написавши листа на адресу [email protected]

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні в рамках державного проєкту "єРобота" запрацюють нові грантові програми на розвиток власного бізнесу. Вони розраховані на українських ветеранів.

Також ми писали, що український бізнес отримав можливість оформити гранти у розмірі 10 тисяч євро (400 тисяч гривень) від Європейського Союзу (ЄС). Заявки приймають до 9 квітня 2023 року.