Допомога на бізнес — українці можуть отримати гранти до 1 млн грн

Гроші можна отримати на започаткування та розвиток власного бізнесу

В Україні в рамках державного проєкту "єРобота" запрацюють нові грантові програми на започаткування та розвиток власного бізнесу. Вони розраховані на українських ветеранів.

Про це інформує пресцентр Міністерства економіки України.

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Відповідно до рішення уряду, ветеранам видаватимуть гранти від 250 тис. гривень до 1 млн гривень. При цьому другий з подружжя ветерана зможе отримати грант пів мільйона гривень на "сімейний бізнес".

Зокрема, запускаються нові грантові програми, за якими можна отримати грант:

250 тис. гривень — учасникам бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни за умови створення одного робочого місця;

500 тис. гривень — членам родини учасника бойових дій та/чи особи з інвалідністю внаслідок війни за умови створення двох робочих місць;

1 млн гривень — учасникам бойових дій та/чи особи з інвалідністю внаслідок війни, які зареєстровані як фізособи-підприємці не менше ніж три роки (умова — створення чотирьох робочих місць, мінімум 2 з яких — для ветеранів чи осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Гранти на суму 500 тис. гривень та 1 млн гривень надаватимуть за умови співфінансування з отримувачем у співвідношенні 70/30. Тобто людина, яка отримала грант, має вкласти у свою справу 30% власних коштів, тоді як 70% покриє держава.

Грантові кошти дозволено використовувати на купівлю обладнання, сировини, матеріалів, оренду приміщення та транспорту, необхідних для бізнес-проєкту, закупівлю ліцензійного програмного забезпечення, оплату послуг з маркетингу, реклами.

Оформлення заявки на участь

Разом із заявкою потрібно додати також наступне:

термін втілення проєкту;

довідку про склад керівних органів (для компаній);

рішення керівних органів про участь у конкурсному відборі проєктів (для компаній);

проєктну заявку;

кошторис;

гарантійний лист щодо відсутності фактів незаконного одержання чи нецільового використання коштів;

гарантійний лист від особи (осіб), що планують здійснити часткове фінансування або співфінансування.

Нагадаємо, український бізнес отримав можливість оформити гранти у розмірі 10 тисяч євро (400 тисяч гривень) від Європейського Союзу (ЄС). Заявки приймають до 9 квітня 2023 року.

Також ми писали, що з 1 липня 2023 року мають намір повернути правила Податкової системи, що діяли до війни. Країні бракує доходів від податкових надходжень.