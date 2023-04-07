Допомога на бізнес — українці можуть отримати гранти до 1 млн грн

Українці можуть отримати до 1 млн грн на бізнес: деталі нової програми
В Україні в рамках державного проєкту "єРобота" запрацюють нові грантові програми на започаткування та розвиток власного бізнесу. Вони розраховані на українських ветеранів.
Про це інформує пресцентр Міністерства економіки України.
Які суми можна отримати на власну справу
Відповідно до рішення уряду, ветеранам видаватимуть гранти від 250 тис. гривень до 1 млн гривень. При цьому другий з подружжя ветерана зможе отримати грант пів мільйона гривень на "сімейний бізнес".
Зокрема, запускаються нові грантові програми, за якими можна отримати грант:
- 250 тис. гривень — учасникам бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни за умови створення одного робочого місця;
- 500 тис. гривень — членам родини учасника бойових дій та/чи особи з інвалідністю внаслідок війни за умови створення двох робочих місць;
- 1 млн гривень — учасникам бойових дій та/чи особи з інвалідністю внаслідок війни, які зареєстровані як фізособи-підприємці не менше ніж три роки (умова — створення чотирьох робочих місць, мінімум 2 з яких — для ветеранів чи осіб з інвалідністю внаслідок війни.
Гранти на суму 500 тис. гривень та 1 млн гривень надаватимуть за умови співфінансування з отримувачем у співвідношенні 70/30. Тобто людина, яка отримала грант, має вкласти у свою справу 30% власних коштів, тоді як 70% покриє держава.
Грантові кошти дозволено використовувати на купівлю обладнання, сировини, матеріалів, оренду приміщення та транспорту, необхідних для бізнес-проєкту, закупівлю ліцензійного програмного забезпечення, оплату послуг з маркетингу, реклами.
Оформлення заявки на участь
Разом із заявкою потрібно додати також наступне:
- термін втілення проєкту;
- довідку про склад керівних органів (для компаній);
- рішення керівних органів про участь у конкурсному відборі проєктів (для компаній);
- проєктну заявку;
- кошторис;
- гарантійний лист щодо відсутності фактів незаконного одержання чи нецільового використання коштів;
- гарантійний лист від особи (осіб), що планують здійснити часткове фінансування або співфінансування.
Нагадаємо, український бізнес отримав можливість оформити гранти у розмірі 10 тисяч євро (400 тисяч гривень) від Європейського Союзу (ЄС). Заявки приймають до 9 квітня 2023 року.
Також ми писали, що з 1 липня 2023 року мають намір повернути правила Податкової системи, що діяли до війни. Країні бракує доходів від податкових надходжень.