Некоторые украинцы могут получить гранты от Норвегии

Стартовала новая программа поддержки предпринимателей / Фото: google.com

В Украине некоторые владельцы бизнеса могут оформить гранты от Норвежского совета по делам беженцев. Стартовала новая программа поддержки украинских предпринимателей.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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Кто может оформить гранты

Речь идет о старте программы поддержки предпринимателей, переехавших с территорий ведения активных боевых действий во Львовскую или Тернопольскую области.

Все желающие должны поспешить, ведь заявки на предоставление гранта будут приниматься до 20 апреля 2023 года.

Какие требования к участникам и куда подавать заявки

Основные условия подачи заявок для претендентов на гранты такие:

предприятия имеют потенциал для создания новых рабочих мест;

деятельность предприятий будет положительно влиять на развитие общины, куда они перемещены.

Желающие принять участие в конкурсе могут заполнить соответствующую анкету по ссылке.

В случае, если это бизнес семейный, то заявку можно подавать только одному члену семьи.

"Норвежский совет по делам беженцев планирует поддержать небольшими грантами и технической поддержкой 50 владельцев бизнеса, которые переехали или планируют переместить и/или возобновить свой бизнес из прифронтовых районов, пострадавших от войны, во Львовскую или Тернопольскую области на Западе Украины. С этой целью NRC владельцев бизнеса, отвечающих приведенным выше требованиям, заполнить это заявление о заинтересованности (EOI) для участия в этой программе", — говорится в сообщении организации.

Получить дополнительную информацию о гранте можно по телефону 0 800 302 007 или написав письмо по адресу [email protected]

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в рамках государственного проекта "єРобота" заработают новые грантовые программы для развития собственного бизнеса. Они рассчитаны на украинских ветеранов.

Также мы писали, что украинский бизнес получил возможность оформить гранты в размере 10 тысяч евро (400 тысяч гривен) от Европейского Союза (ЕС). Заявки принимаются до 9 апреля 2023 года.