Некоторые украинцы могут получить гранты от Норвегии: какие условия
В Украине некоторые владельцы бизнеса могут оформить гранты от Норвежского совета по делам беженцев. Стартовала новая программа поддержки украинских предпринимателей.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Кто может оформить гранты
Речь идет о старте программы поддержки предпринимателей, переехавших с территорий ведения активных боевых действий во Львовскую или Тернопольскую области.
Все желающие должны поспешить, ведь заявки на предоставление гранта будут приниматься до 20 апреля 2023 года.
Какие требования к участникам и куда подавать заявки
Основные условия подачи заявок для претендентов на гранты такие:
- предприятия имеют потенциал для создания новых рабочих мест;
- деятельность предприятий будет положительно влиять на развитие общины, куда они перемещены.
Желающие принять участие в конкурсе могут заполнить соответствующую анкету по ссылке.
В случае, если это бизнес семейный, то заявку можно подавать только одному члену семьи.
"Норвежский совет по делам беженцев планирует поддержать небольшими грантами и технической поддержкой 50 владельцев бизнеса, которые переехали или планируют переместить и/или возобновить свой бизнес из прифронтовых районов, пострадавших от войны, во Львовскую или Тернопольскую области на Западе Украины. С этой целью NRC владельцев бизнеса, отвечающих приведенным выше требованиям, заполнить это заявление о заинтересованности (EOI) для участия в этой программе", — говорится в сообщении организации.
Получить дополнительную информацию о гранте можно по телефону 0 800 302 007 или написав письмо по адресу [email protected]
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине в рамках государственного проекта "єРобота" заработают новые грантовые программы для развития собственного бизнеса. Они рассчитаны на украинских ветеранов.
Также мы писали, что украинский бизнес получил возможность оформить гранты в размере 10 тысяч евро (400 тысяч гривен) от Европейского Союза (ЕС). Заявки принимаются до 9 апреля 2023 года.