Допомога українцям — постраждалі від війни отримають від 200 до 800 тис. грн

Постраждалі громадяни через агресію РФ. Фото: Новини.LIVE

Українці зможуть отримати одноразову грошову допомогу за заподіяну шкоду життю та здоров'ю унаслідок російської воєнної агресії. Виплати сягатимуть 800 тис. грн.

Це передбачено законопроєктом №7353.

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Для кого передбачені виплати

Йдеться про грошові виплати працівникам об'єктів критичної інфраструктури, державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування, які під час виконання службових обов'язків постраждали через війну.

Які суми виплатять

Відповідно до законопроєкту, суму грошової допомоги визначатимуть відповідно до встановленої інвалідності:

особи з інвалідністю І групи виплатять 800 тис. грн;

особи з інвалідністю ІІ групи отримають 500 тис. грн;

особи з інвалідністю ІІІ групи нарахують 200 тис. грн.

Отримати одноразову грошову допомогу можна, якщо така інвалідність була спричинена пораненням, каліцтвом, контузією чи захворюванням внаслідок бойових дій, бомбардувань чи авіаударів, починаючи з 24 лютого минулого року.

Окрім того, родичам особи, яка загинула, виплатять по 1 млн грн. Якщо комусь із членів родини вже призначали різні види виплат чи компенсацій у меншому розмірі, то доплатять різницю між визначеною законом сумою та вже виплаченою сумою коштів.

Водночас точної дати старту виплат наразі немає, оскільки для того, щоб розпочати розподіл коштів, необхідно внести зміни до Державного бюджету, а також розробити та ухвалити потрібні підзаконні урядові акти.

Виплати рідним полонених

Зараз можуть отримати виплати родини військових, які потрапили у полон чи зникли безвісти. Так, члени сімей мають право на отримання коштів у розмірі посадових окладів військовослужбовців. Йдеться про щомісячні виплати:

заробітна плата;

оклад за військовим званням;

надбавки за вислугу років та інші види грошового забезпечення військових, включно з додатковою винагородою в розмірі 30 тис. та 100 тис. грн.

Грошову допомогу надають:

дружині/чоловікові;

неповнолітним дітям та їхнім опікунам/усиновлювачам;

особам з інвалідністю з дитинства (незалежно від віку);

батькам службовця та людям, що перебували на його утриманні.

Нагадаємо, у березні поточного року на заробітні плати українських військовослужбовців із загального фонду державного бюджету спрямували менше коштів, ніж у попередні місяці. На ці цілі витратили 67,3 млрд грн.

Раніше експерти підрахували, скільки років потрібно працювати, щоб отримуючи середньомісячну заробітну платню, стати доларовим мільйонером. Розрахунки зробили щодо 102 країн світу, зокрема України.