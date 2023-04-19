Помощь украинцам – пострадавшие от войны получат от 200 до 800 тыс. грн

Пострадавшие граждане из-за агрессии РФ. Фото: Новини.LIVE

Украинцы смогут получить единовременную денежную помощь за причиненный вред жизни и здоровью в результате российской военной агрессии. Выплаты будут достигать 800 тыс. грн.

Это предусмотрено законопроектом №7353.

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Для кого предусмотрены выплаты

Речь идет о денежных выплатах работникам объектов критической инфраструктуры, государственным служащим, должностным лицам местного самоуправления, которые при исполнении служебных обязанностей пострадали из-за войны войны.

Какие суммы выплатят

Согласно законопроекту, сумма денежной помощи будет определяться в соответствии с установленной инвалидностью:

лица с инвалидностью I группы выплатят 800 тыс. грн.;

лица с инвалидностью ІІ группы получат 500 тыс. грн;

лица с инвалидностью ІІІ группы насчитают 200 тыс. грн.

Получить единовременную денежную помощь можно, если такая инвалидность была вызвана ранением, увечьем, контузией или заболеванием в результате боевых действий, бомбардировок или авиаударов, начиная с 24 февраля прошлого года.

Кроме того, родственникам погибшего выплатят по 1 млн грн. Если кому-то из членов семьи уже назначали разные виды выплат или компенсаций в меньшем размере, то доплатят разницу между определенной законом суммой и выплаченной суммой средств.

В то же время, точной даты старта выплат пока нет, поскольку для того, чтобы начать распределение средств, необходимо внести изменения в Государственный бюджет, а также разработать и принять необходимые подзаконные правительственные акты.

Выплаты родным пленных

Сейчас могут получить выплаты семьи военных, попавших в плен или пропавших без вести. Так, члены семей имеют право на получение средств в размере должностных окладов военнослужащих. Речь идет о ежемесячных выплатах:

заработная плата;

оклад по воинскому званию;

надбавки за выслугу лет и другие виды денежного довольствия военных, включая дополнительное вознаграждение в размере 30 тыс. и 100 тыс. грн.

Денежную помощь оказывают:

жене/мужу;

несовершеннолетним детям и их опекунам/усыновителям;

лицам с инвалидностью с детства (независимо от возраста);

родителям служащего и людям, находившимся на его содержании.

Напомним, в марте текущего года на заработные платы украинских военнослужащих из общего фонда государственного бюджета было направлено меньше средств, чем в предыдущие месяцы. На эти цели потратили 67,3 млрд грн.

Ранее эксперты подсчитали, сколько лет нужно работать, чтобы получая среднемесячную заработную плату, стать долларовым миллионером. Расчеты произвели в отношении 102 стран мира, в том числе Украины.