Субсидії в Україні — деякі українці зможуть оформити допомогу лише до грудня

Деякі українці зможуть оформити субсидії лише до 1 грудня — кого торкнеться
У Пенсійному фонді України (ПФУ) попереджають, що деякі громадяни зможуть оформити субсидії лише до 1 грудня. Йдеться про тих, хто опалює житлове приміщення твердим паливом.
Про це повідомляє пресслужба ПФУ.
Субсидії на дрова та вугілля
У фонді нагадують, що уряд збільшив нормативи щодо опалення житлового приміщення твердим паливом на опалювальний сезон 2023-2024, зріс і сам розмір субсидій.
У 2023 році загальний максимальний розмір субсидії на тверде пічне побутове паливо підвищили з 6973 гривень до 16,23 тис. гривень. Також зросли нормативи:
- на вугілля норма становить 2,23 т;
- на дрова норма дорівнює 7,41 т.
Водночас, якщо домогосподарству вже призначена комунальна пільга або субсидія на купівлю твердого пічного палива — її розмір перерахують автоматично.
Як отримати допомогу
Щоб вчасно допомогу на закупівлю дров та вугілля, необхідно встигнути зробити це до 1 грудня. Одержувачі субсидії мають надати згоду на збір, передачу та обробку своїх персональних відомостей, що є обов'язковим етапом у рамках отримання такої субсидії.
Кабінет міністрів визначив три варіанти надання згоди на передачу та обробку персональної інформації партнерам для отримання додаткових виплат в цьому опалювальному сезоні.
Зробити це можна:
- у відповідь на СМС-повідомлення від ПФУ;
- через особовий кабінет субсидіанта/пільговика на веб-порталі електронних послуг ПФУ;
- надавши заяву у письмовому вигляді у сервісний центр ПФУ.
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