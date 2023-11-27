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Деякі українці зможуть оформити субсидії лише до 1 грудня — кого торкнеться

27 листопада 2023 07:49
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Субсидії в Україні — деякі українці зможуть оформити допомогу лише до грудня
Платіжки за комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Пенсійному фонді України (ПФУ) попереджають, що деякі громадяни зможуть оформити субсидії лише до 1 грудня. Йдеться про тих, хто опалює житлове приміщення твердим паливом.

Про це повідомляє пресслужба ПФУ.

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У фонді нагадують, що уряд збільшив нормативи щодо опалення житлового приміщення твердим паливом на опалювальний сезон 2023-2024, зріс і сам розмір субсидій.

У 2023 році загальний максимальний розмір субсидії на тверде пічне побутове паливо підвищили з 6973 гривень до 16,23 тис. гривень. Також зросли нормативи:

  • на вугілля норма становить 2,23 т;
  • на дрова норма дорівнює 7,41 т.

Водночас, якщо домогосподарству вже призначена комунальна пільга або субсидія на купівлю твердого пічного палива — її розмір перерахують автоматично.

Як отримати допомогу

Щоб вчасно допомогу на закупівлю дров та вугілля, необхідно встигнути зробити це до 1 грудня. Одержувачі субсидії мають надати згоду на збір, передачу та обробку своїх персональних відомостей, що є обов'язковим етапом у рамках отримання такої субсидії.

Кабінет міністрів визначив три варіанти надання згоди на передачу та обробку персональної інформації партнерам для отримання додаткових виплат в цьому опалювальному сезоні.

Зробити це можна:

  • у відповідь на СМС-повідомлення від ПФУ;
  • через особовий кабінет субсидіанта/пільговика на веб-порталі електронних послуг ПФУ;
  • надавши заяву у письмовому вигляді у сервісний центр ПФУ.

Що ще варто знати

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Також ми писали, що у компанії "Нафтогаз" пояснили, звідки беруться незрозумілі нарахування в платіжках за газ. Також пояснили, як діяти українцям, щоб в майбутньому уникнути цифр "із повітря".

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