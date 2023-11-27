Субсидии в Украине — некоторые украинцы смогут оформить помощь только до декабря

Некоторые украинцы смогут оформить субсидии только до 1 декабря — кого коснется
В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) предупреждают, что некоторые граждане смогут оформить субсидии до 1 декабря. Речь идет о тех, кто отапливает жилое помещение твердым топливом.
Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.
Субсидии на дрова и уголь
В фонде напоминают, что правительство увеличило нормативы по отоплению жилого помещения твердым топливом на отопительный сезон 2023-2024, вырос и сам размер субсидий.
В 2023 году общий максимальный размер субсидии на жесткое печное бытовое топливо повысили с 6973 гривен до 16,23 тыс. гривен. Также выросли нормативы:
- на уголь норма составляет 2,23 т;
- на дрова норма равна 7,41 т.
В то же время, если домохозяйству уже назначена коммунальная льгота или субсидия на покупку твердого печного топлива, ее размер пересчитают автоматически.
Как получить помощь
Чтобы своевременно получить помочь на закупку дров и угля, необходимо успеть сделать это до 1 декабря. Получатели субсидии должны дать согласие на сбор, передачу и обработку своих персональных сведений, что является обязательным этапом в рамках получения такой субсидии.
Кабинет министров определил три варианта разрешения на передачу и обработку персональной информации партнерам для получения дополнительных выплат в этом отопительном сезоне.
Сделать это можно:
- в ответ на SMS-сообщение от ПФУ;
- через личный кабинет субсидианта/льготника на веб-портале электронных услуг ПФУ;
- предоставив заявление в письменном виде в сервисный центр ПФУ.
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