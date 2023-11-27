Субсидии в Украине — некоторые украинцы смогут оформить помощь только до декабря

Платеж за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) предупреждают, что некоторые граждане смогут оформить субсидии до 1 декабря. Речь идет о тех, кто отапливает жилое помещение твердым топливом.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

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В фонде напоминают, что правительство увеличило нормативы по отоплению жилого помещения твердым топливом на отопительный сезон 2023-2024, вырос и сам размер субсидий.

В 2023 году общий максимальный размер субсидии на жесткое печное бытовое топливо повысили с 6973 гривен до 16,23 тыс. гривен. Также выросли нормативы:

на уголь норма составляет 2,23 т;

на дрова норма равна 7,41 т.

В то же время, если домохозяйству уже назначена коммунальная льгота или субсидия на покупку твердого печного топлива, ее размер пересчитают автоматически.

Как получить помощь

Чтобы своевременно получить помочь на закупку дров и угля, необходимо успеть сделать это до 1 декабря. Получатели субсидии должны дать согласие на сбор, передачу и обработку своих персональных сведений, что является обязательным этапом в рамках получения такой субсидии.

Кабинет министров определил три варианта разрешения на передачу и обработку персональной информации партнерам для получения дополнительных выплат в этом отопительном сезоне.

Сделать это можно:

в ответ на SMS-сообщение от ПФУ;

через личный кабинет субсидианта/льготника на веб-портале электронных услуг ПФУ;

предоставив заявление в письменном виде в сервисный центр ПФУ.

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Напомним, ранее энергетики рассказали украинцам о преимуществах двухзонного счетчика. Его использование с ночным тарифом позволит существенно сэкономить денежные средства.

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