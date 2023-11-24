Субсидія на дрова та вугілля — хто може отримати 16 тис. гривень

Гроші у руках. Фото: РБК-Україна

В Україні родини, які обігрівають в опалювальний сезон житло дровами чи вугіллям, можуть звернутися за грошовою допомогою на придбання твердого пічного палива. Суму цьогоріч підвищили.

Це передбачено відповідним рішенням Кабінету міністрів.

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Хто може отримати кошти на дрова та вугілля

У 2023 році отримати гроші на дрова можуть домогосподарства, які опалюють будинок за допомогою такого палива. Допомогу на твердий вид палива надають тільки один раз на рік.

Нормативи для опалення приміщення на опалювальний сезон 2023-2024 мають збільшитися в середньому учетверо і становитимуть:

- для надання пільг:

на вугілля — 1,87 т;

на дрова — 6,22 т;

- для надання субсидії:

на вугілля — 2,23 т;

на дрова — 7,41 т.

Який розмір грошової допомоги

Кінцевий розмір субсидії на купівлю твердого пічного палива розраховують індивідуально для кожного окремого домогосподарства.

Він залежатиме від доходів сім'ї: якщо доходи невеликі, то виплата буде більша. Особливу увагу та підтримку надають вразливим категоріям населення.

Максимально на цілий рік можна отримати фінансової допомоги — 16,23 тис. гривень.

Як отримати кошти

Субсидію на дрова оформляють аналогічно до тієї процедури, що й житлову.

Для отримання допомоги:

потрібно звернутися до місцевого органу соцзахисту;

написати заяву на отримання субсидії;

надати декларацію про доходи за попередній рік.

Водночас, якщо домогосподарству вже призначена комунальна пільга або субсидія на купівлю твердого пічного палива — її розмір перерахують автоматично.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Пенсійному фонді України (ПФУ) пояснили, чи зберігається житлова субсидія після переїзду у нову оселю. У деяких випадках громадяни можуть розраховувати на допомогу з оплати комунальних послуг.

Також ми писали, в Україні зросла кількість субсидіантів на тлі підвищення тарифів за житлово-комунальні послуги. Водночас перелік тих, хто має право на допомогу на оплату ЖКП, розширили.