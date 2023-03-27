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Деякі українці зможуть отримати соцпослуги у державних санаторіях

27 березня 2023 15:15
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Переселенці зможуть отримати соцпослуги у державних санаторіях
Йдеться про людей, які перебувають у складних життєвих обставинах
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні запустять експериментальний проєкт з надання соціальних послуг деяким категоріям осіб у державних санаторіях. Йдеться про людей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики України.

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Які санаторії будуть доступні для громадян

Як зазначається, уряд підтримав відповідну постанову. Йдеться про установи, що перебувають в управлінні Мінсоцполітики — спеціалізований санаторій "Батьківщина" у Трускавці та спецсанаторій "Слава" у Миргороді.

Примітно те, що санаторії змінять організаційно-правову форму держустанови на державні некомерційні підприємства, що дозволить підвищити фінансову та управлінську автономію цих закладів. Це надасть їм нові можливості, зокрема самостійне затвердження організаційної структури та штатного розпису, визначення розміру оплати праці своїх працівників, право надавати інші платні послуги, отримувати кошти з різних джерел фінансування (в т.ч. кошти донорів).

Очікується, що він дозволить розширити спектр постачальників соціальних послуг та вирішити проблему критичної залежності державних установ від фінансування тільки з одного джерела надходжень, розробити механізм переходу від використання бюджетних коштів до оплати вартості соціальних послуг.

Тривалість експериментального проєкту — до 31 грудня 2024 року.

На кого орієнтовані безплатні послуги

Санаторії надаватимуть найбільш затребувані соцпослуги на безоплатній основі внутрішньо переміщеним особам (ВПО):

  • для людей похилого віку, осіб з інвалідністю та осіб, які перемістилися з окупованих територій та зони бойових дій;
  • для тих, житло яких зруйноване чи непридатне для проживання, громадян, які подали відповідну заявку на відшкодування втрат.

Які послуги надаватимуть санаторії

У санаторіях можна буде отримати послуги зі стаціонарного догляду, притулку, підтриманого проживання та соціальної адаптації. Їхнє надання профінансують у рамках проєкту за кошти держави.

"Загальна мета більш об'ємна та соціально значуща: допомогти інституціям, які мають необхідну матеріальну базу та професійну здатність, отримати автономію в управлінні та фінансуванні та стати успішними ринковими гравцями. Поява конкуренції на ринку соціальних послуг сприятиме як підвищенню їхньої якості, так і більш ефективному використанню бюджетних коштів", — пояснили у Мінсоцполітики.

Що ще варто знати

В Україні ще 50 тисяч громадян, які постраждали від війни, зможуть отримати додаткову грошову допомогу від Норвезької ради. Саме таку кількість українців оберуть серед тих, хто подав заявку через портал "єДопомога".

Також ми писали, що в Україні для переселенців та громадян, котрі проживають на територіях, що найбільше постраждали від бойових дій, хочуть запровадити спрощені умови погашення кредитів. Пропонують обов’язкову реструктуризацію.

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