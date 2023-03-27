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Некоторые украинцы смогут получить соцуслуги в государственных санаториях

27 марта 2023 15:15
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Переселенцы смогут получить соцуслуги в государственных санаториях
Речь идет о людях, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине будет запущен экспериментальный проект по предоставлению социальных услуг некоторым категориям лиц в государственных санаториях. Речь идет о людях, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

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Какие санатории будут доступны для граждан

Как отмечается, правительство поддержало соответствующее постановление. Речь идет об учреждениях, которые находятся в управлении Минсоцполитики — специализированном санатории "Батькивщина" в Трускавце и спецсанатории "Слава" в Миргороде.

Примечательно то, что санатории изменят организационно-правовую форму госучреждения на некоммерческие предприятия, что позволит повысить финансовую и управленческую автономию. Это предоставит им новые возможности, в частности, самостоятельное утверждение организационной структуры и штатного расписания, определение размера оплаты труда своих работников, право предоставлять другие платные услуги, получать средства из различных источников финансирования (в т.ч. средства доноров).

Ожидается, что это позволит расширить спектр поставщиков социальных услуг и решить проблему критической зависимости государственных учреждений от финансирования только из одного источника поступлений, разработать механизм перехода от использования бюджетных средств к оплате стоимости социальных услуг.

Продолжительность экспериментального проекта — до 31 декабря 2024 года.

На кого ориентированы бесплатные услуги

Санатории будут предоставлять наиболее востребованные соцуслуги на безвозмездной основе внутренне перемещенным лицам (ВПЛ):

  • для пожилых людей, лиц с инвалидностью и лиц, переместившихся с оккупированных территорий и зоны боевых действий;
  • для тех, жилье которых разрушено или непригодно для проживания, граждан, подавших соответствующую заявку на возмещение потерь.

Какие услуги будут предоставлять санатории

В санаториях можно будет получить услуги по стационарному уходу, приюту, проживанию и социальной адаптации. Их предоставление профинансируется в рамках проекта за средства государства.

"Общая цель — более объемная и социально значимая: помочь институциям, имеющим необходимую материальную базу и профессиональную способность, получить автономию в управлении и финансировании и стать успешными рыночными игроками. Появление конкуренции на рынке социальных услуг будет способствовать как повышению их качества, так и более эффективному использованию бюджетных средств", пояснили в Минсоцполитики.

Что еще стоит знать

В Украине еще 50 тысяч пострадавших от войны граждан смогут получить дополнительную денежную помощь от Норвежского совета. Именно такое количество украинцев выберут среди тех, кто подал заявку через портал "єДопомога".

Также мы писали, что в Украине для переселенцев и граждан, проживающих на территориях, наиболее пострадавших от боевых действий, хотят ввести упрощенные условия погашения кредитов. Предлагают обязательную реструктуризацию.

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