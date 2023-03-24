Допомога українцям — у Мінсоцполітики повідомили, скільки громадян отримають виплати

Отримувачів допомоги оберуть серед тих, хто подав заявки через портал "єДопомога"

В Україні ще 50 тисяч громадян, які постраждали від війни, зможуть отримати додаткову грошову допомогу від Норвезької ради. Саме таку кількість українців оберуть серед тих, хто подав заявку через портал "єДопомога".

Про це інформує пресслужба Міністерства соціальної політики України.

Деталі роботи програми "єДопомога"

Як повідомив пресцентр відомства, представники цієї неурядової організації домовились з Мінсоцполітики про підтримку ще кількох десятків громадян, які потребують допомоги.

Зазначається, що таку кількість отримувачів допомоги оберуть серед найбільш постраждалих від війни представників вразливих верств населення, які подали заявки на сайті "єДопомога" у 2022 році.

Розмір грошової допомоги становить 2200 гривень, які виплачуватимуть упродовж трьох місяців.

Як зареєструватися

На початку березня Норвезька рада у справах біженців відкрила реєстрацію на отримання грошової допомоги для переселенців і людей, які проживають у районах, постраждалих внаслідок бойових дій.

Зареєструватися можна у кілька способів:

Надіслати в месенджері WhatsApp повідомлення з текстом "Привіт" на номер: 0 800 609 844.

Для реєстрації через Viber відсканувати QR-код, який розміщений на картинці за посиланням.

Для отримання додаткової інформації звертайтеся за номером гарячої лінії Норвезької ради: 0 800 302 007.

Що ще треба знати переселенцям

Нагадаємо, в Україні для переселенців та громадян, котрі проживають на територіях, що найбільше постраждали від бойових дій, хочуть запровадити спрощені умови погашення кредитів. Пропонують обов’язкову реструктуризацію.

Також ми писали, що внутрішньо переміщеним особам (ВПО) затримують виплати допомоги на проживання. Однак найближчим часом цю проблему вирішать, адже на покриття витрат направили 5,5 млрд гривень.

У Міністерстві соцiальної політики України нагадали громадянам, що за новими правилами, деякі соціальні виплати не нарахувались автоматично у 2023 році. Для їх поновлення потрібно особисто звернутися в органи соціального захисту населення.