Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Десятки тисяч українців отримають додаткову грошову допомогу, — Мінсоцполітики arrow

Десятки тисяч українців отримають додаткову грошову допомогу, — Мінсоцполітики

24 березня 2023 08:55
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Допомога українцям — у Мінсоцполітики повідомили, скільки громадян отримають виплати
Отримувачів допомоги оберуть серед тих, хто подав заявки через портал "єДопомога"
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні ще 50 тисяч громадян, які постраждали від війни, зможуть отримати додаткову грошову допомогу від Норвезької ради. Саме таку кількість українців оберуть серед тих, хто подав заявку через портал "єДопомога".

Про це інформує пресслужба Міністерства соціальної політики України.

Читайте також:

Деталі роботи програми "єДопомога"

Як повідомив пресцентр відомства, представники цієї неурядової організації домовились з Мінсоцполітики про підтримку ще кількох десятків громадян, які потребують допомоги.

Зазначається, що таку кількість отримувачів допомоги оберуть серед найбільш постраждалих від війни представників вразливих верств населення, які подали заявки на сайті "єДопомога" у 2022 році.

Розмір грошової допомоги становить 2200 гривень, які виплачуватимуть упродовж трьох місяців.

Як зареєструватися

На початку березня Норвезька рада у справах біженців відкрила реєстрацію на отримання грошової допомоги для переселенців і людей, які проживають у районах, постраждалих внаслідок бойових дій.

Зареєструватися можна у кілька способів:

  • Надіслати в месенджері WhatsApp повідомлення з текстом "Привіт" на номер: 0 800 609 844.
  • Для реєстрації через Viber відсканувати QR-код, який розміщений на картинці за посиланням.

Для отримання додаткової інформації звертайтеся за номером гарячої лінії Норвезької ради: 0 800 302 007.

Що ще треба знати переселенцям

Нагадаємо, в Україні для переселенців та громадян, котрі проживають на територіях, що найбільше постраждали від бойових дій, хочуть запровадити спрощені умови погашення кредитів. Пропонують обов’язкову реструктуризацію.

Також ми писали, що внутрішньо переміщеним особам (ВПО) затримують виплати допомоги на проживання. Однак найближчим часом цю проблему вирішать, адже на покриття витрат направили 5,5 млрд гривень.

У Міністерстві соцiальної політики України нагадали громадянам, що за новими правилами, деякі соціальні виплати не нарахувались автоматично у 2023 році. Для їх поновлення потрібно особисто звернутися в органи соціального захисту населення.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

10:36Росіяни обстріляли Сумщину керованими авіаційними бомбами: що відомо

10:30 Кабмін доручив Мінкульту розробити проєкт створення Національного військового цвинтаря

Новина з відео

10:28 Братчук про нічну атаку по Одещині та загрозу чергового обстрілу

10:26 Мессі встановив рекорд, якому позаздрить Роналду

Новина з відео

10:21 ​​​​​​​ГУР оприлюднило документальний фільм про харківський контрнаступ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

10:10 Екснардепа Рената Кузьміна заочно взяли під варту: у чому він звинувачується

10:09 Правозахисники розповіли про зґвалтування і тортури у в'язницях Північної Кореї

09:50 Китай просить Європу підтримати мирний план щодо України

09:47 Засновник бренду Zara змушений постійно витрачати мільярди євро: у чому причина

09:43 Українці активно повертають борги за мікрокредитами і не припиняють їх брати, — Оpendatabot

Новина з відео

10:28 Братчук про нічну атаку по Одещині та загрозу чергового обстрілу

Новина з відео

10:21 ​​​​​​​ГУР оприлюднило документальний фільм про харківський контрнаступ

Новина з відео

10:10 Екснардепа Рената Кузьміна заочно взяли під варту: у чому він звинувачується

Новина з відео

09:05 Ні дня без пожеж: у російському Арамілі спалахнув науково-виробничий комплекс

Новина з відео

07:40 Укроборонпром розповів, який відсоток техніки ремонтують прямо біля лінії фронту

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

06:35 Голлівудській зірці Джессіці Честейн — 46: найкращі ролі оскароносної акторки

Новина з відео

06:15 Великий піст на Благовіщення: як дотримуватися та які продукти дозволені у свято

Новина з відео

22:20 Російський терор ми не пробачимо і не забудемо, — Зеленський

Новина з відео

21:42Зеленський звернувся до Європейської ради та відзначив п’ять ключових небезпек: деталі

Новина з відео

18:47 Окупанти скаржаться на випадки дезертирства військових рф та невдачі у Бахмуті, — перехоплення ГУР

Новина з фото

07:32Шоумену Педану — 41: чим зараз займається зірка "Підйому"

Ексклюзив

06:10В Україні закрилися сотні обмінників: як вони працюють і скільки заробляють

Новина з фото

20:12 Історія кохання Єфросиніної та захисника України Тимура Хромаєва

Ексклюзив

19:00Дунайка вже на прилавках Привозу: як її краще приготувати — поради продавців

18:40Ізраїльські "Ловці дронів" скоро приїдуть в Україну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

16:00На годину вперед: одесити про переведення часу

Ексклюзив

10:34"Заснув і більше не прокинувся": запоріжці розповіли про щоденний терор російських обстрілів

Новина з фото

06:45 Цілувався з зірками, платив за них та знає всі таємниці: блогеру Перес Гілтону — 45

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

21:13Аналітики оцінили максимальну вартість валюти у 2023-му

Актуальне по темі

None 24 Березень 10:27

Кабмін доручив Мінкульту розробити проєкт створення Національного військового цвинтаря

None 24 Березень 10:33

Братчук про нічну атаку по Одещині та загрозу чергового обстрілу

None 24 Березень 10:26

Мессі встановив рекорд, якому позаздрить Роналду

None 24 Березень 10:17

Екснардепа Рената Кузьміна заочно взяли під варту: у чому він звинувачується

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB