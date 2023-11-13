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Некоторые владельцы пенсионных карт Ощадбанка получат до 25 тыс. грн

13 ноября 2023 07:41
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Ощадбанк выплатит некоторым владельцам пенсионных карт призы — как принять участие
Человек пенсионного возраста. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Государственное финучреждение "Ощадбанк" объявило новую акцию для украинцев. Разыграют денежные поощрения среди военнослужащих, которые оформят пенсионную карту.

Об этом сообщает пресс-служба банка в соцсети Facebook.

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Среди претендентов разыграют десять денежных поощрений. Украинские военные, которые оформят пенсионную карту, будут иметь шанс получить одноразовую выплату в сумме до 25 тыс. гривен.

Что именно нужно сделать, чтобы получить денежные подарки:

  • граждане должны оформить пенсионную карту Mastercard от Ощадбанка для зачисления военных пенсий;
  • дождаться первого зачисления пенсии на банковскую карту;
  • сделать по меньшей мере одну трансакцию картой на не менее 100 грн.

Акция продлится до 9 марта следующего года. В течение этого периода будут определять победителей, которые получат призы.

Представители "Ощадбанка" отметили, что единовременная выплата равна военной пенсионной выплате победителя, однако сумма не может превышать 25 тыс. гривен.

Другие акции

С 1 ноября 2023 года Ощадбанк начал прием заявок в рамках второго этапа программы грантовой поддержки от правительства Германии с целью кредитования предприятий микро-, малого и среднего бизнеса.

Украинские компании могут получить гранты, покрывающие до 30% стоимости инвестиционного проекта. Приоритетными отраслями для финансирования есть пищевая и текстильная промышленность, переработка и экспорт продукции украинского производства. Кроме этого, в фокусе программы релокированные предприятия и бизнес на деоккупированных территориях.

Больше об Ощадбанке

Напомним, с декабря Ощадбанк планирует обновить тарифы по зарплатным картам для клиентов. В частности, переводы средств на другие платежные карты Ощадбанка через мобильный банкинг будут проходить без комиссии.

Новини .LIVE писали также, что государственное финучреждение "Ощадбанк" осуществляет несанкционированные списания средств со счетов своих клиентов. Такое явление объясняют правилами, прописанными в рамках договора.

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