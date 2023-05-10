Пенсии в Украине — граждан планируют лишать выплат

Мужчина пожилого возраста в Украине. Фото: Новини.LIVE

Украинских пенсионеров ждут проверки на правильность выплат, после чего многих могут лишить права на них. Специалисты рассказали о деталях такой инициативы и законно ли это.

Об этом сообщает издание Delo.ua.

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1 мая Министерство юстиции Украины зарегистрировало приказ Министерства финансов от 13.04.2023 года "Об утверждении Методики верификации пенсионных выплат и ежемесячного пожизненного денежного содержания" (№718/39774). Ранее этот проект был обнародован на сайте Федерации профсоюзов для обсуждения.

В Министерстве финансов объяснили, что речь идет не о проверках с целью лишения пенсий граждан, а только о рекомендациях.

"По результатам верификации Минфин дает ПФУ рекомендации по проведению дополнительной проверки правомерности получения пенсионных выплат и ежемесячного пожизненного денежного содержания или устранения несоответствий данных в автоматизированных информационных системах, реестрах, базах данных", — отметили в ведомстве.

То есть Минфин при осуществлении верификации не будет вмешиваться в процедуру начисления пенсий и денежного довольствия и не будет принимать решения по лишению или сокращению таких выплат. Соответствующие решения о неправомерности и прекращении выплат будет принимать орган, осуществляющий выплаты, в соответствии с законодательством.

Как будут проходить проверки

Известно, что информацию о пенсионных выплатах, которой владеет Пенсионный фонд Украины (ПФУ), в Минфине будут сверять с данными из других реестров. В частности:

Государственном реестре физлиц;

Едином государственном демографическом реестре;

Централизованном банке данных по проблемам инвалидности, держателем которого Министерство соцполитики;

Государственном реестре актов гражданского состояния граждан.

Если по результатам проверок выявят нарушение в начислении выплат или несоответствие данных, то выплаты средств либо будут прекращаться, либо пенсионера заставят вернуть переплату.

Законны ли будущие проверки

По словам юриста Ростислава Кравца, осуществление такой верификации вполне возможно, оно направлено на сокращение расходов государственного бюджета и восстановление справедливости.

В то же время, по мнению экс-министра социальной политики Андрея Ревы, если бы Министерство финансов вмешивалось напрямую в лишение или сокращение выплат, то такие действия считались бы незаконными, согласно ст. 19 Конституции. Она предполагает, что госорганы и должностные лица должны действовать только в пределах установленных полномочий. Минфин соответствующими полномочиями по вмешательству в выплаты пенсий не наделен. Выплатой пенсий занимается ПФУ, подчиненный Министерству социальной политики. В любом случае, лишать граждан права на пенсии может только суд, добавил экс-министр.

Напомним, пенсии украинских прокуроров превышают размер выплат таких же специалистов в странах Европы. В частности, украинцы получают примерно столько же, сколько британцы.

Также мы писали, что бывшие судьи Конституционного суда Украины (КСУ) получают самые большие выплаты — около 96 тысяч гривен ежемесячно. В ВР инициировали сокращение пенсий, что предусматривает проект закона №8321.