Біженців просять відмовитися від соцвиплат в Україні

Деяких українців просять відмовитися від низки соцвиплат: кого стосується
У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України вкотре звернулись до українців, які тимчасового проживають за кордоном, відмовитися за можливості від соцвиплат. У відомстві нагадали, що це можна зробити дистанційно.
Про це повідомляється на офіційній сторінці Мінреінтеграції.
Як відмовитись від виплат дистанційно
За інформацією пресслужби, громадяни України, які виїхали за межі країни на тимчасове проживання, можуть отримувати соціальні виплати в країні перебування, але попередньо необхідно відмовитись від соціальної допомоги, що призначається в Україні.
Для того, щоб відмовитись від соціальної допомоги дистанційно, достатньо написати заяву в довільній формі із зазначенням реквізиті в обов’язковому порядку. Йдеться про:
- назву органу соцзахисту населення, де громадянин перебуває на обліку;
- прізвище, ім’я, по батькові отримувача соціальної допомоги;
- адресу зареєстрованого чи задекларованого місця проживання або перебування;
- телефонний номер громадянина;
- адресу електронної пошти;
- вид соціальної допомоги:
- допомога при народженні дитини;
- допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;
- державна соцдопомога малозабезпеченим родинам;
- соцдопомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.
Громадяни мають надіслати заяву електронною поштою або засобами поштового зв’язку за адресою відповідального органу соцзахисту населення в Україні. Усі контакти таких органів можна знайти на сайтах районних держадміністрацій, виконавчих органів міських та районних у містах рад.
Також за бажанням орган соцзахисту, до якого надійшло звернення, може надіслати скан-копію довідки про неотримання соціальної допомоги.
Подібний механізм відмови від субсидій або пільг на оплату комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.
Процедура відмови від соцвиплат і пільг онлайн вказана за посиланням.
Кому урізали виплати у 2023-му
Український уряд посилив вимоги до надання соціальних виплат. Рішення стосується двох категорій громадян. Йдеться про урядову постанову №340, яка розширила список підстав, через які певні види соцдопомог не призначатимуться. Держдопомогу у деяких випадках не призначать:
- одиноким матерям;
- малозабезпеченим сім'ям.
Ці дві категорії не матимуть права на соціальні виплати, якщо:
1) Хтось зі складу їхньої родини протягом 12 місяців перед датою звернення за призначенням соцдопомоги витратив суму, що перевищувала 50 тис. грн.
2) Хтось зі складу сім'ї, на перше число місяця, з якого призначається допомога, має на депозитному банківському рахунку кошти, що перевищують суму у 100 тис. грн, чи держоблігації на таку ж суму.
Більше про допомогу
Нагадаємо, в Україні змінили механізм оплати послуг з оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та державної підтримки. З 1 червня 2023 року запрацює підхід "гроші ходять за дитиною".
Також ми писали, що українці з травня поточного року отримали право претендувати на нову одноразову грошову допомогу. Запрацював закон №2980-IX, який передбачає надання компенсації за шкоду життю та здоров’ю через військову російську агресію деяким категоріям громадян.