Біженців просять відмовитися від соцвиплат в Україні

Українська жінка з дитиною на руках. Фото: УНІАН

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України вкотре звернулись до українців, які тимчасового проживають за кордоном, відмовитися за можливості від соцвиплат. У відомстві нагадали, що це можна зробити дистанційно.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Мінреінтеграції.

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Як відмовитись від виплат дистанційно

За інформацією пресслужби, громадяни України, які виїхали за межі країни на тимчасове проживання, можуть отримувати соціальні виплати в країні перебування, але попередньо необхідно відмовитись від соціальної допомоги, що призначається в Україні.

Для того, щоб відмовитись від соціальної допомоги дистанційно, достатньо написати заяву в довільній формі із зазначенням реквізиті в обов’язковому порядку. Йдеться про:

назву органу соцзахисту населення, де громадянин перебуває на обліку;

прізвище, ім’я, по батькові отримувача соціальної допомоги;

адресу зареєстрованого чи задекларованого місця проживання або перебування;

телефонний номер громадянина;

адресу електронної пошти;

вид соціальної допомоги:

- допомога при народженні дитини;

- допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

- державна соцдопомога малозабезпеченим родинам;

- соцдопомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.

Громадяни мають надіслати заяву електронною поштою або засобами поштового зв’язку за адресою відповідального органу соцзахисту населення в Україні. Усі контакти таких органів можна знайти на сайтах районних держадміністрацій, виконавчих органів міських та районних у містах рад.

Також за бажанням орган соцзахисту, до якого надійшло звернення, може надіслати скан-копію довідки про неотримання соціальної допомоги.

Подібний механізм відмови від субсидій або пільг на оплату комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.

Процедура відмови від соцвиплат і пільг онлайн вказана за посиланням.

Кому урізали виплати у 2023-му

Український уряд посилив вимоги до надання соціальних виплат. Рішення стосується двох категорій громадян. Йдеться про урядову постанову №340, яка розширила список підстав, через які певні види соцдопомог не призначатимуться. Держдопомогу у деяких випадках не призначать:

одиноким матерям;

малозабезпеченим сім'ям.

Ці дві категорії не матимуть права на соціальні виплати, якщо:

1) Хтось зі складу їхньої родини протягом 12 місяців перед датою звернення за призначенням соцдопомоги витратив суму, що перевищувала 50 тис. грн.

2) Хтось зі складу сім'ї, на перше число місяця, з якого призначається допомога, має на депозитному банківському рахунку кошти, що перевищують суму у 100 тис. грн, чи держоблігації на таку ж суму.

Більше про допомогу

Нагадаємо, в Україні змінили механізм оплати послуг з оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та державної підтримки. З 1 червня 2023 року запрацює підхід "гроші ходять за дитиною".

Також ми писали, що українці з травня поточного року отримали право претендувати на нову одноразову грошову допомогу. Запрацював закон №2980-IX, який передбачає надання компенсації за шкоду життю та здоров’ю через військову російську агресію деяким категоріям громадян.