Беженцев просят отказаться от соцвыплат в Украине

Украинская женщина с ребенком на руках. Фото: УНИАН

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины в очередной раз обратились к украинцам, которые проживают за границей, отказаться по возможности от соцвыплат. В ведомстве напомнили, что это можно сделать дистанционно.

Об этом сообщается на официальной странице Минреинтеграции.

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Как отказаться от выплат дистанционно

По информации пресс-службы, граждане Украины, выехавшие за пределы страны на временное проживание, могут получать социальные выплаты в стране пребывания, но предварительно необходимо отказаться от социальной помощи, которая назначается в Украине.

Для того чтобы отказаться от социальной помощи дистанционно, достаточно написать заявление в произвольной форме с указанием реквизита в обязательном порядке. Речь идет о:

названии органа соцзащиты населения, где гражданин состоит на учете;

фамилии, имени, отчестве получателя социальной помощи;

адресе зарегистрированного или задекларированного места жительства или пребывания;

телефонном номере гражданина;

адресе электронной почты;

виде социальной помощи:

- помощь при рождении ребенка;

- помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство;

- государственная соцпомощь малообеспеченным семьям;

- соцпомощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью.

Граждане должны послать заявление по электронной почте или средствами почтовой связи по адресу ответственного органа соцзащиты населения в Украине. Все контакты таких органов можно найти на сайтах районных госадминистраций, исполнительных органов городских и районных в городах советов.

Также по желанию орган соцзащиты, в который поступило обращение, может отправить скан-копию справки о неполучении социальной помощи.

Подобный механизм отказа и от субсидий или льгот по оплате коммунальных услуг, на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа.

Процедура отказа от соцвыплат и льгот онлайн указана по ссылке.

Кому урезали выплаты в 2023 году

Украинское правительство ужесточило требования к предоставлению социальных выплат. Решение касается двух категорий граждан. Речь идет о правительственном постановлении №340, которое расширило список оснований, по которым определенные виды соцпомощи не будут назначаться. Госпомощь в некоторых случаях не назначат:

одиноким матерям;

малообеспеченным семьям.

Эти две категории не будут иметь права на социальные выплаты, если:

1) Кто-то из состава их семьи в течение 12 месяцев перед датой обращения по назначению соцпомощи израсходовал сумму, превышающую 50 тыс. грн.

2) Кто-то из состава семьи, на первое число месяца, из которого назначается помощь, имеет на депозитном банковском счете средства, превышающие сумму в 100 тыс. грн, или гособлигации на такую же сумму.

Больше о помощи

Напомним, в Украине изменили механизм оплаты услуг по оздоровлению и отдыху детей, нуждающихся в особом внимании и государственной поддержке. С 1 июня 2023 г. заработает подход "деньги ходят за ребенком".

Также мы писали, что украинцы с мая текущего года получили право претендовать на новое единовременное пособие. Заработал закон №2980-IX, предусматривающий предоставление компенсации за вред жизни и здоровью из-за военной российской агрессии некоторым категориям граждан.