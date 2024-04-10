Налоги в Украине — кого из ФЛП освободили от необходимости уплаты

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В Украине часть физлиц-предпринимателей (ФЛП) освободили от необходимости уплаты единого налога. Это касается предпринимателей, мобилизованных в период действия военного положения, относящихся к первой и второй группам, и у которых нет подчиненных.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

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Кто может не платить налоги

Как отмечают в ГНС, временное освобождение от налогообложения предусматривается во время военного положения для мобилизованных физлиц-предпринимателей. Они могут не платить:

налог на доходы физических лиц (НДФЛ);

единый налог;

единый социальный взнос.

Что нужно сделать ФЛП

Налоговики озвучили правила, по которым самозанятые украинские граждане могут быть освобождены от налогообложения. Они должны в течение десяти дней после демобилизации или десяти дней после окончания срока реабилитации (при наличии травм) обратиться в орган доходов и сборов по месту налоговой регистрации. В частности, для этого следует собрать и подать следующие документы:

заявление;

копия военного билета (иного документа, выданного госорганом, с данными о мобилизации).

Призыв на военную службу — официальное основание для невозможности исполнения обязанностей налогоплательщиком-физлицом.

Если предприниматель не может подать заявление, документы или копии в установленный срок, ему необходимо предоставить их вместе с возможностью выполнения налоговых обязанностей (представление отчетности, регистрация налоговых накладных, уплата невыполненного налогового обязательства) — не позднее 60 календарных дней в первый день месяца за месяцем появления такой возможности.

Если налоговая придет к выводу, что у ФЛП действительно не было возможности выполнять налоговые обязательства, то за это не будут наказывать.

Хотя в этом году в Украине не планируют менять налоговые ставки для малого и среднего бизнеса, однако из-за повышения прожиточного минимума и минимальной зарплаты изменились лимиты для разных групп "упрощенки" и размеры налогов для всех физлиц-предпринимателей.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине владельцы некоторой недвижимости должны ежегодно платить налоги. Если этого не сделать, то ждет суд.

Также мы писали, что с 1 апреля 2024 года в Украине повысилась минимальная заработная плата. В связи с этим изменился единый социальный взнос (ЕСВ) и налоги для физлиц-предпринимателей.