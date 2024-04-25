Пенсії з 1 травня зростуть — кому автоматично підвищать виплати

Українські громадяни. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні з 1 травня 2024 року деяким пенсіонерам автоматично підвищать виплати. Проте для цього потрібно відповідати кільком вимогам.

Про це повідомляє профільне видання "На пенсії", посилаючись на Пенсійний фонд України (ПФУ).

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Кому автоматично підвищать виплати у травні

Як передбачає пенсійне законодавство, підвищені виплати отримають у травні ті громадяни, які попереднього місяця досягнули віку 70, 75 та 80 років.

Щоб отримати доплати, потрібно відповідати ще такому критерію, як розмір чинної пенсії. Вона не повинна перевищувати 10,34 тис. гривень.

Такі надбавки до пенсій здійснять автоматично, нікому з громадян спеціально звертатися до Пенсійного фонду не потрібно.

Які передбачені розміри надбавок

Суми надбавок до пенсій вже кілька років незмінні. Вони становлять:

для пенсіонерів від 70 до 74 років — 300 гривень;

для пенсіонерів від 75 до 79 років — 456 гривень;

для пенсіонерів старше 80 років — 570 гривень.

Виплату пенсіонерам нададуть на місяць після досягнення відповідного віку, що дозволяє на неї претендувати. Однак, надбавки не сумуються, якщо йдеться про людину, віком 80 років. Передбачена для кожного віку окрема доплата.

Як змінились пенсії українців навесні

У квітні 2024 року середня пенсія зросла з 5,38 тис. до 5,74 тис. гривень. З-поміж пенсіонерів близько 2,7 млн тих, хто надалі працює. У середньому отримують близько 6 тис. грн.

Загалом пенсійні виплати нараховують 10,1 млн осіб, з яких найбільша кількість (2,6 млн) мають пенсію не більше 3 тис. грн. Ще 1,7 млн осіб одержують від 3 тис. до 4 тис. грн. Також 1,8 млн українців мають від 4 тис. до 5 тис. грн.

Багато українців на заслуженому відпочинку мають пенсійні виплати в розмірі не більше 5 тис. грн. Від 10 тис. грн нараховують 1,2 млн громадян.

При цьому ефективна пенсійна система була б здатна надати можливість працівникам отримувати на заслуженому відпочинку близько 60% звичного доходу. Так, за рекомендацією Міжнародної організації праці, мінімальний гарантований дохід на пенсії повинен мати частку у 40% від заробітку. Однак українці із середньою заробітною платою та стажем у 35 років на заслуженому відпочинку мають пенсію, розмір якої нижчий частки у 30% від доходу.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні виплати від ООН для пенсіонерів продовжили ще на три місяці для дев'яти регіонів. Йдеться про громадян, які проживають на територіях активних чи можливих бойових дій.

Також ми писали, що влада планує запровадити накопичувальні пенсії та реалізувати реформу щодо єдиного соціального внеску (ЄСВ). У підсумку це дозволить суттєво збільшити розмір пенсій.