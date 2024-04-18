Пенсії в Україні — хто і коли отримає більше після перерахунку виплат

Гроші у гаманці. Фото: УНІАН

В Україні у квітні 2024 року відбувся перерахунок пенсій для працюючих громадян з урахуванням збільшеного страхового стажу. Підвищення охопило 654 тисячі осіб, однак нарахують кошти не одразу.

Такі дані озвучили у Міністерстві соціальної політики.

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Перерахунок виплат працюючим пенсіонерам

Як зазначили у відомстві, загалом в Україні налічується понад 10,5 млн пенсіонерів, з цієї кількості частка у 6,2% припадає на громадян, які продовжують працювати на заслуженому відпочинку.

"Цьогоріч перерахунок пенсій з урахуванням збільшеного стажу відбувся для 654 тисяч працюючих пенсіонерів. Це близько 6,2% від їх загальної кількості (на 1 січня 2024 р. в Україні нараховувалось 10,51 млн пенсіонерів)", — йдеться в повідомленні.

Як збільшився розмір пенсій

У Мінсоцполітики зауважують, що розміри підвищення пенсій будуть визначати для кожного пенсіонера індивідуально. Суми залежатимуть від тривалості страхового стажу і заробітної плати (доходу), з якої обчислюють пенсію таких громадян.

Відповідне питання регулює ч. 4 ст. 42 закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Перерахунок відбувається, якщо застраховані особи після призначення пенсії продовжували працювати. Здійснюється з урахуванням щонайменше 24 місяців страхового стажу, отриманого після призначення (перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі.

Коли пенсіонери, які продовжували працювати, набули страхового стажу, достатнього для обчислення пенсії в мінімальному розмірі (35 років — для чоловіків, 30 років — для жінок), тоді проводять відповідний перерахунок пенсій. При цьому незалежно від того, який термін часу минув після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, враховуючи зарплату, з якої призначена (перерахована) пенсія.

Також підвищують виплати на 1% розміру пенсії, але не більше 1% мінімального розміру пенсії за віком за кожний рік стажу, отриманого понад 35 років у чоловіків і 30 років у жінок.

Важливим те, що для працюючих пенсіонерів виплати у зв’язку із зростанням прожиткового мінімуму перерахують тільки після звільнення з місця роботи.

Коли українцям нарахують кошти

За даними відомства, підвищені пенсії українці отримають тільки у червні 2024 року. Врахують суми одразу за два місяці — квітень і травень.

Пов'язано це з терміном перерахунку, який можливий тільки після того, як до Держреєстру загальнообов’язкового держсоціального страхування надійдуть дані про сплату ЄСВ за перший квартал. Відповідні звіти подаватимуться по травень.

При цьому громадянам не потрібно особисто звертатися в органи ПФУ, адже перерахунок виплат відбудеться автоматично, за відомостями, які містяться у Державному реєстрі застрахованих осіб.

Зараз середня пенсія становить 5,79 тис. грн, що на 10,6% більше, ніж було рік тому, додали у Мінсоцполітики.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні виплати від ООН для пенсіонерів продовжили ще на три місяці для дев'яти регіонів. Йдеться про громадян, які проживають на територіях активних чи можливих бойових дій.

Також ми писали, що влада планує запровадити накопичувальні пенсії та реалізувати реформу щодо єдиного соціального внеску (ЄСВ). У підсумку це дозволить суттєво збільшити розмір пенсій.