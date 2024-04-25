Пенсии с 1 мая вырастут — кому автоматически повысят выплаты

Украинские граждане. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине с 1 мая 2024 года некоторым пенсионерам автоматически повысят выплаты. Однако для этого нужно соответствовать нескольким требованиям.

Об этом сообщает профильное издание "На пенсии", ссылаясь на Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

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Кому автоматически повысят выплаты в мае

Как предусматривает пенсионное законодательство, повышенные выплаты получат в мае те граждане, которые в прошлом месяце достигли 70, 75 и 80 лет.

Чтобы получить доплаты, нужно соответствовать еще такому критерию, как размер нынешней пенсии. Она не должна превышать 10,34 тыс. грн.

Такие надбавки к пенсиям будут осуществлены автоматически, никому из граждан специально обращаться в Пенсионный фонд не нужно.

Какие предусмотрены размеры надбавок

Суммы надбавок к пенсиям уже несколько лет неизменны. Они составляют:

для пенсионеров от 70 до 74 лет — 300 гривен;

для пенсионеров от 75 до 79 лет — 456 гривен;

для пенсионеров старше 80 лет — 570 гривен.

Выплату пенсионерам предоставят на месяц после достижения соответствующего возраста, который позволяет на нее претендовать. Однако надбавки не суммируются, если речь идет о человеке, в возрасте 80 лет. Предусмотрена для каждого возраста отдельная доплата.

Как изменились пенсии украинцев весной

В апреле 2024 года средняя пенсия выросла с 5,38 тыс. до 5,74 тыс. гривен. Среди пенсионеров около 2,7 млн. тех, кто в дальнейшем работает. В среднем получают около 6 тыс. грн.

В целом пенсионные выплаты насчитывают 10,1 млн человек, из которых наибольшее количество (2,6 млн) имеют пенсию не более 3 тыс. грн. Еще 1,7 млн человек получают от 3 тыс. до 4 тыс. грн. Также у 1,8 млн украинцев от 4 тыс. до 5 тыс. грн.

Многие украинцы на заслуженном отдыхе получают пенсионные выплаты в размере не более 5 тыс. грн. От 10 тыс. грн насчитывают 1,2 млн граждан.

При этом эффективная пенсионная система была бы способна предоставить работникам возможность получать на заслуженном отдыхе около 60% привычного дохода. Так, по рекомендации Международной организации труда, минимальный гарантированный доход на пенсии должен иметь долю в 40% от заработка. Однако украинцы со средней заработной платой и стажем в 35 лет на заслуженном отдыхе имеют пенсию, размер которой ниже доли в 30% от дохода.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине выплаты от ООН для пенсионеров продлили еще на три месяца для девяти регионов. Речь идет о гражданах, проживающих на территориях активных или возможных боевых действий.

Также мы писали, что власти планируют ввести накопительные пенсии и реализовать реформу по единому социальному вкладу (ЕСВ). В результате это позволит существенно увеличить размер пенсий.