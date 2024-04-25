Пенсии с 1 мая вырастут — кому автоматически повысят выплаты

Некоторым пенсионерам автоматически повысят выплаты с 1 мая — категории
В Украине с 1 мая 2024 года некоторым пенсионерам автоматически повысят выплаты. Однако для этого нужно соответствовать нескольким требованиям.
Об этом сообщает профильное издание "На пенсии", ссылаясь на Пенсионный фонд Украины (ПФУ).
Кому автоматически повысят выплаты в мае
Как предусматривает пенсионное законодательство, повышенные выплаты получат в мае те граждане, которые в прошлом месяце достигли 70, 75 и 80 лет.
Чтобы получить доплаты, нужно соответствовать еще такому критерию, как размер нынешней пенсии. Она не должна превышать 10,34 тыс. грн.
Такие надбавки к пенсиям будут осуществлены автоматически, никому из граждан специально обращаться в Пенсионный фонд не нужно.
Какие предусмотрены размеры надбавок
Суммы надбавок к пенсиям уже несколько лет неизменны. Они составляют:
- для пенсионеров от 70 до 74 лет — 300 гривен;
- для пенсионеров от 75 до 79 лет — 456 гривен;
- для пенсионеров старше 80 лет — 570 гривен.
Выплату пенсионерам предоставят на месяц после достижения соответствующего возраста, который позволяет на нее претендовать. Однако надбавки не суммируются, если речь идет о человеке, в возрасте 80 лет. Предусмотрена для каждого возраста отдельная доплата.
Как изменились пенсии украинцев весной
В апреле 2024 года средняя пенсия выросла с 5,38 тыс. до 5,74 тыс. гривен. Среди пенсионеров около 2,7 млн. тех, кто в дальнейшем работает. В среднем получают около 6 тыс. грн.
В целом пенсионные выплаты насчитывают 10,1 млн человек, из которых наибольшее количество (2,6 млн) имеют пенсию не более 3 тыс. грн. Еще 1,7 млн человек получают от 3 тыс. до 4 тыс. грн. Также у 1,8 млн украинцев от 4 тыс. до 5 тыс. грн.
Многие украинцы на заслуженном отдыхе получают пенсионные выплаты в размере не более 5 тыс. грн. От 10 тыс. грн насчитывают 1,2 млн граждан.
При этом эффективная пенсионная система была бы способна предоставить работникам возможность получать на заслуженном отдыхе около 60% привычного дохода. Так, по рекомендации Международной организации труда, минимальный гарантированный доход на пенсии должен иметь долю в 40% от заработка. Однако украинцы со средней заработной платой и стажем в 35 лет на заслуженном отдыхе имеют пенсию, размер которой ниже доли в 30% от дохода.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине выплаты от ООН для пенсионеров продлили еще на три месяца для девяти регионов. Речь идет о гражданах, проживающих на территориях активных или возможных боевых действий.
Также мы писали, что власти планируют ввести накопительные пенсии и реализовать реформу по единому социальному вкладу (ЕСВ). В результате это позволит существенно увеличить размер пенсий.
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