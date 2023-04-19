Пенсии в Украине — выплаты начнут начислять по-новому

Украинские пенсионерки в парке. Фото: Новини.LIVE

Украинские пенсионеры смогут получать выплаты в банках, у которых нет собственной сети и отделений. Также заявления о пенсиях можно будет оформить в электронном формате.

Правительство приняло соответствующее постановление, сообщил представитель Кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук в Telegram.

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Получение пенсий по-новому

Речь идет об изменениях в постановлении "Об утверждении порядка выплаты пенсий и пособий через текущие счета в банках".

Согласно им, можно будет заключать договоры банковского счета с уполномоченными финучреждениями, не имеющими филиалов, отделений, представительств по месту жительства получателя, в том числе с банками (необанками), вообще не имеющими собственной сети.

Получатели имеют возможность вместе с открытием банковского счета без посещения отделения банка подавать заявление о выплате пенсии или денежной помощи через учреждения уполномоченных банков в электронном формате, используя электронную подпись.

Также внесли изменения в постановление "Об особенностях выплаты и доставки пенсий, денежной помощи на период введения военного положения", предусмотрев возможность осуществления по желанию получателей и наличия технической возможности Укрпочты перевода средств в страны пребывания за их счет.

Кроме того, уточнили процедуру возврата банком Пенсионного фонда Украины (ПФУ), а именно по его требованию, сумм пенсий, зачисленных на текущие счета, открытые по обращению органов ПФУ, если получатели не заключали договора банковских счетов.

Получатели, временно проживающие за границей и получившие временную защиту или статус беженца, получили возможность восстанавливать прекращенные во время военного положения выплаты пенсии путем отправки заявлений по почте.

Напомним, украинское правительство разрешило внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), которые приобрели этот статус до 24 февраля 2022 года, вместо пенсионного удостоверения в виде электронной платежной карты, оформлять обычное бумажное пенсионное. Это позволит получить ряд услуг.

Также мы писали, что в Польше для украинских беженцев работает программа финансовой помощи, по которой можно получить до 18 тыс. гривен. Возобновил регистрацию на денежные выплаты немецкий фонд Diakonie Katastrophenhilfe.