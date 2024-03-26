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Некоторым пенсионерам в Украине доплатят почти 1 тыс. грн — кто получит

26 марта 2024 06:10
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Пенсии и доплаты — кто имеет право получить дополнительно 1 тыс. грн
Люди пенсионного возраста. Фото: Freepik
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Украинским пенсионерам в 2024 году предусмотрена доплата почти в 1 тысячу гривен. Для того, чтобы претендовать на дополнительную выплату, нужно соответствовать некоторым критериям.

Об этом говорится в материалах правительства.

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Кто имеет право на доплату в 1 тыс. грн

Такие нормы прописаны в законе "О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении социальных гарантий отдельным категориям лиц" и решении Кабинета министров. Согласно им, оформить доплату могут пенсионеры достаточно почтенного возраста. Речь идет о гражданах, подпадающих под следующие критерии. А именно:

  • возраст которых 80 лет и старше;
  • проживают одиноко;
  • есть потребность в постоянном постороннем уходе по состоянию здоровья;
  • получают пенсионную выплату по возрасту.

Также, если гражданин получает пенсию, например, по инвалидности, то не будет иметь права на дополнительный вид доплаты в 1 тыс. грн. Кроме того, необходимость постоянного постороннего ухода должна быть подтверждена документальным врачебным заключением.

Размер доплаты составляет 40% от прожиточного минимума лицам, потерявшим трудоспособность. Поскольку с 1 января текущего года размер прожиточного минимума вырос до 2361 грн, соответственно повысился с 1 января размер доплаты к пенсии. В 2024 году она составляет 944 грн.

Другие доплаты пенсионерам

Также государство гарантирует доплаты гражданам, достигшим солидного возраста. Такие надбавки существуют в стране не первый год.

Их выплачивают ежемесячно гражданам, достигающим соответствующего возраста. Речь идет о 70, лет, 75, 80 лет. Выплаты предусмотрены в таких размерах в 2024 году:

  • 300 гривен — от 70 до 75 лет;
  • 456 гривен — от 75 до 80 лет;
  • 570 гривен — от 80 лет.

Соответствующую дополнительную выплату предоставят гражданам, размер пенсии которых не превышает около 10 тыс. грн.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине с 1 апреля 2024 года должна увеличиться минимальная заработная плата. В результате изменится размер социальных выплат.

Также мы писали, что в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, как повлияет индексация пенсий на размер жилищной субсидии. Для ее учета берут доходы в виде пенсий за март 2024 года.

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