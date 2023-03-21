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ПриватБанк обіцяє українцям грошову допомогу: хто і як може отримати 2,2 тисячі гривень

21 березня 2023 17:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
ПриватБанк обіцяє українцям грошову допомогу як отримати
Гроші надають тим, хто отримав допомогу від міжнародних організацій
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Державна фінустанова "ПриватБанк" обіцяє деяким українцям додаткову грошову підтримку. Йдеться про тих громадян, хто отримав фінансову допомогу від міжнародних організацій через цей банк.

Про це повідомляє пресслужба "ПриватБанку".

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Як отримати додаткову допомогу

Як розповіли у фінустанові, громадянам, які отримують матеріальну допомогу від міжнародних організацій через ПриватБанк на картки Mastercard, виплатять додаткові 2,2 тисячі гривень, якщо долучаться до спеціальної програми банку.

Це спільна програма держбанку з Mastercard. Вона діятиме з березня до середини вересня 2023 року.

Для того, щоб взяти участь у щомісячному розіграші грошових виплат, треба зареєструватися на сайті за посиланням, отримати фіндопомогу від міжнародних організацій на картку Mastercard та розраховуватися у магазинах для підтримки підприємців.

У ПриватБанку зауважили, що громадяни, які потребували допомоги під час війни, отримали через ПриватБанк вже 7,8 мільйона переказів від міжнародних організацій. Сумарно виплата сягає 30 млрд грн, а переважну більшість (90% переказів) отримали на картки "ПриватБанку" у Приват24.

"У ПриватБанку можна отримати допомогу майже від усіх міжнародних організацій, що її надають  через Приват24 (мобільний додаток або сайт), 3700 або Чат-онлайн, банкомат чи термінал самообслуговування банку", — йдеться у повідомленні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні запровадять одноразову державну допомогу постраждалим громадянам від війни. Виплати передбачені у зв'язку з інвалідністю та в разі смерті.

Також писали, що в Україні деякі переселенці зіткнулися із затримками виплат державної допомоги. В уряді пояснили, що однією з причин затримок можуть бути технічні проблеми.

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