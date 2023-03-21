ПриватБанк обіцяє українцям грошову допомогу як отримати

Гроші надають тим, хто отримав допомогу від міжнародних організацій

Державна фінустанова "ПриватБанк" обіцяє деяким українцям додаткову грошову підтримку. Йдеться про тих громадян, хто отримав фінансову допомогу від міжнародних організацій через цей банк.

Про це повідомляє пресслужба "ПриватБанку".

Як отримати додаткову допомогу

Як розповіли у фінустанові, громадянам, які отримують матеріальну допомогу від міжнародних організацій через ПриватБанк на картки Mastercard, виплатять додаткові 2,2 тисячі гривень, якщо долучаться до спеціальної програми банку.

Це спільна програма держбанку з Mastercard. Вона діятиме з березня до середини вересня 2023 року.

Для того, щоб взяти участь у щомісячному розіграші грошових виплат, треба зареєструватися на сайті за посиланням, отримати фіндопомогу від міжнародних організацій на картку Mastercard та розраховуватися у магазинах для підтримки підприємців.

У ПриватБанку зауважили, що громадяни, які потребували допомоги під час війни, отримали через ПриватБанк вже 7,8 мільйона переказів від міжнародних організацій. Сумарно виплата сягає 30 млрд грн, а переважну більшість (90% переказів) отримали на картки "ПриватБанку" у Приват24.

"У ПриватБанку можна отримати допомогу майже від усіх міжнародних організацій, що її надають — через Приват24 (мобільний додаток або сайт), 3700 або Чат-онлайн, банкомат чи термінал самообслуговування банку", — йдеться у повідомленні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні запровадять одноразову державну допомогу постраждалим громадянам від війни. Виплати передбачені у зв'язку з інвалідністю та в разі смерті.

Також писали, що в Україні деякі переселенці зіткнулися із затримками виплат державної допомоги. В уряді пояснили, що однією з причин затримок можуть бути технічні проблеми.