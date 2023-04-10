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Некоторым переселенцам вновь доступен ряд важных услуг: что изменилось

10 апреля 2023 21:13
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Переселенцам вновь доступен ряд важных услуг, что изменилось
Теперь все ВПЛ могут оформлять обычное бумажное пенсионное / Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинское правительство разрешило внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), которые получили этот статус до 24 февраля 2022 года, вместо пенсионного удостоверения в виде электронной платежной карты (ЭПП), оформлять обычное бумажное пенсионное. Это позволит получить ряд услуг.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины (КМУ).

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Изменения в оформлении пенсионных удостоверений

Ранее переселенцам, имевшим такой статус до полномасштабной войны, не могли делать бумажные пенсионные удостоверения, а только электронные в Ощадбанке. В то время как этот банк перестал производить такие удостоверения с начала полномасштабной войны. У ВПО, получивших этот статус после 24 февраля, таких проблем не было.

Теперь отменили действие абзаца третьего пункта первого постановления правительства от 05.11.2014 № 637 "Об осуществлении социальных выплат внутренне перемещенным лицам", которым предусмотрено, что для идентификации получателей пенсий, являющихся внутренне перемещенными лицами, и обеспечения выплаты пенсий таким лицам проводится эмиссия платежа, что одновременно являются пенсионными удостоверениями, с указанием на них графической и электронной информации о владельце и его е-подписи.

Этот пункт был отменен во время действия военного положения и в течение трех месяцев после прекращения или отмены.

Таким образом, по обращению таких граждан им смогут оформлять бумажные пенсионные удостоверения.

Что это даст пенсионерам-переселенцам

В частности, наличие пенсионного удостоверения предоставит право на:

  • выезд за границу для лиц с инвалидностью;
  • бесплатный проезд в общественном транспорте;
  • льготы на покупку лекарственных средств;
  • санаторно-курортное лечение;
  • услуги социально-бытового обеспечения;
  • трудовые льготы;
  • право на обслуживание в кассах, на предприятиях, оказывающих услуги населению, без очередей;
  • льготы и скидки в некоторых развлекательных заведениях.

Напомним, государственное финучреждение "ПриватБанк" обещает некоторым украинцам дополнительную денежную поддержку. Речь идет о гражданах, которые получили финансовую помощь от международных организаций через этот банк.

Также мы писали, что в Польше для украинских беженцев работает программа финансовой помощи, по которой можно получить до 18 тыс. гривен. Возобновил регистрацию на денежные выплаты немецкий фонд Diakonie Katastrophenhilfe.

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