Зарплати в Україні — деякі прокурори отримуватимуть більше

Деяким українським прокурорам пропонують встановити солідні надбавки
В Україні на другий рік війни народні депутати ініціювали підвищення грошових виплат ще одній категорії громадян, які працюють у районах бойових дій. Пропонують встановити надбавки до заробітних плат та одноразову фінансову допомогу прокурорам.
Про це свідчить інформація на парламентському сайті.
Солідні надбавки прокурорам
Йдеться про зареєстрований у Верховній раді України (ВРУ) законопроєкт №9380, який вносить зміни до закону "Про прокуратуру". Його положення стосуватимуться випадків, зафіксованих після 24 лютого 2022 року, а не з дати набуття чинності.
Як пояснюють автори проєкту закону, прокурори, як і рятувальники та силовики з початку війни працюють у "гарячих точках", тож їм теж необхідно встановити надбавки до зарплат за роботу, що становить небезпеку для життя та здоров’я.
Проєкт закону передбачає таке:
- надбавку у розмірі 50% від посадового окладу за здійснення слідчих та інших процесуальних дій у рамках кримінальних проваджень;
- одноразову фінансову допомогу у випадках: загибелі чи смерті, отримання статусу інвалідності, втрати працездатності без інвалідності, якщо це сталося в районі проведення бойових дій.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні оприлюднили список спеціалістів, яким у квітні 2023 року роботодавці були готові платити більше. Загалом на ринку праці кількість пропозицій зрівнялась з показниками відповідного періоду до війни.
Раніше ми писали, що в Україні під час воєнного стану почнуть штрафувати роботодавців, якщо ті будуть працевлаштовувати громадян без військово-облікового документа. Це стосуватиметься і навчальних закладів.