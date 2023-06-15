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Деяким українським прокурорам пропонують встановити солідні надбавки

15 червня 2023 07:54
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Зарплати в Україні — деякі прокурори отримуватимуть більше
Українські працівники прокуратури: Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні на другий рік війни народні депутати ініціювали підвищення грошових виплат ще одній категорії громадян, які працюють у районах бойових дій. Пропонують встановити надбавки до заробітних плат та одноразову фінансову допомогу прокурорам.

Про це свідчить інформація на парламентському сайті.

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Солідні надбавки прокурорам

Йдеться про зареєстрований у Верховній раді України (ВРУ) законопроєкт №9380, який вносить зміни до закону "Про прокуратуру". Його положення стосуватимуться випадків, зафіксованих після 24 лютого 2022 року, а не з дати набуття чинності.

Як пояснюють автори проєкту закону, прокурори, як і рятувальники та силовики з початку війни працюють у "гарячих точках", тож їм теж необхідно встановити надбавки до зарплат за роботу, що становить небезпеку для життя та здоров’я.

Проєкт закону передбачає таке:

  • надбавку у розмірі 50% від посадового окладу за здійснення слідчих та інших процесуальних дій у рамках кримінальних проваджень;
  • одноразову фінансову допомогу у випадках: загибелі чи смерті, отримання статусу інвалідності, втрати працездатності без інвалідності, якщо це сталося в районі проведення бойових дій.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні оприлюднили список спеціалістів, яким у квітні 2023 року роботодавці були готові платити більше. Загалом на ринку праці  кількість пропозицій зрівнялась з показниками відповідного періоду до війни.

Раніше ми писали, що в Україні під час воєнного стану почнуть штрафувати роботодавців, якщо ті будуть працевлаштовувати громадян без військово-облікового документа. Це стосуватиметься і навчальних закладів.

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