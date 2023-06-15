Зарплаты в Украине — некоторые прокуроры будут получать больше

Украинские работники прокуратуры: Фото: google.com

В Украине на второй год войны народные депутаты инициировали повышение денежных выплат еще одной категории граждан, работающих в районах боевых действий. Предлагают установить надбавки к заработным платам и единовременную финансовую помощь прокурорам.

Об этом свидетельствует информация на парламентском сайте.

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Солидные надбавки прокурорам

Речь идет о зарегистрированном в Верховной раде Украины (ВРУ) законопроекте №9380, который вносит изменения в закон "О прокуратуре". Его положения будут касаться случаев, зафиксированных после 24 февраля 2022 года, а не с даты вступления в силу.

Как объясняют авторы проекта закона, прокуроры, как и спасатели и силовики с начала войны работают в "горячих точках", поэтому им тоже необходимо установить надбавки к зарплатам за работу, что представляет опасность для жизни и здоровья.

Проект закона предусматривает следующее:

надбавку в размере 50% от должностного оклада за совершение следственных и других процессуальных действий в рамках уголовных производств;

единовременную финансовую помощь в случаях: гибели или смерти, получения статуса инвалидности, потери трудоспособности без инвалидности, если это произошло в районе проведения боевых действий.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине был обнародован список специалистов, которым в апреле 2023 года работодатели были готовы платить больше. В целом на рынке труда количество предложений сравнялось с показателями соответствующего периода до войны.

Ранее мы писали, что в Украине во время военного положения начнут штрафовать работодателей, если те будут трудоустраивать граждан без военно-учетного документа. Это касается и учебных заведений.